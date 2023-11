Scandal uriaș cu Medvedev la Paris! Rusul le-a arătat degetul mijlociu francezilor: "Oamenii ăștia sunt niște proști" VIDEO

Învins de bulgarul Grigor Dimitrov, rusul Daniil Medvedev a răbufnit în timpul și la finalul partidei.

Medvedev a pierdut jocul cu Dimitrov, 6-3, 6-7, 7-6 în favoarea bulgarului, care a obținut calificarea în optimile Mastersului de la Paris.

Pe parcursul meciului, Daniil Medvedev, locul 3 ATP, a avut un meci și cu spectatorii și i-a transmis arbitrului: "Ei fluieră. Eu nu voi juca când ei mă fluieră. Sunt proști, tot fluieră când joc și nu am făcut nimic care să-i facă să mă fluiere", a spus Medvedev.

La finalul partidei, Daniil Meddvedev le-a arătat spectatorilor degetul mijlociu. Sarcastic, el a negat la final: Cum să fac așa ceva minunatului public parizian?

Daniil Medvedev was asked if he was giving the middle finger to the crowd:

“Middle finger? No. I was looking at my nail. Why would I do that to this beautiful Parisian crowd?” 😂

