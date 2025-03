Medvedev ironizează România după ce BEC a invalidat candidatura lui Georgescu: ”Statul paralel a îngropat democrația”

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, susține că România "a băgat democrația la 2 metri sub pământ" (n. r. adică a îngropat-o), cu aluzie la respingerea candidaturii lui Călin Georgescu de către Biroul Electoral Central (BEC).

Mesajul ironic al lui Medvedev a fost postat în limba engleză, pe rețeaua X, a lui Elon Musk, marți, 10 martie 2025.

„Ce ar trebui să facă oamenii cu un astfel de guvern? Să-l înghită, nu-i mare lucru. Actualele autorități române sunt mult mai bune decât Nicolae Ceaușescu. Sunt bune și corecte”, a scris Medvedev, punând însă, în bătaie de joc, alături de autoritățile române, simbolul unui clovn.

"In Romania, the Deep State has effectively put democracy six feet under. What should the people do with such a government? Just swallow it, no big deal. The current Romanian authorities 🤡 are much better than Nicolae Ceausescu. They're kind and fair", a scris Medvedev.

Mesaje critice la adresa României au mai difuzat și alți oficiali ai regimului Putin. Un mesaj de același gen a postat și Igor Dodon, fostul președinte comunist, pro-rus, al Republicii Moldova.

"Rețeaua sorosistă a testat mai întâi în Republica Moldova tactica excluderii candidaților incomozi din cursa electorală. Și aceste abuzuri antidemocrate au fost susținute tacit de ambasadele occidentale. Acum vedem că aceeași tactică este aplicată abuziv în România. Iar oficialii europeni "tac strategic" și de această dată sau chiar încurajează derapajele antidemocrate și anticonstituționale.

Sorosiștii și globaliștii au înțeles că nu mai pot păstra puterea prin vot democrat, ci doar cu ajutorul manipulărilor, a propagandei și a dictaturii. Iar domnul Călin Georgescu e una dintre victimele rețelei soroșiste care a acaparat o parte a lumii civilizate, a capturat instituții și influențează puterea statelor peste voia cetățenilor, în pofida alegerii lor", a scris Igor Dodon pe Facebook.

