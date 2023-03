Djokovic nu e robot: Medvedev întrerupe o serie incredibilă a liderului ATP și vom avea finală între ruși

Rusul Daniil Medvedev l-a învins pe Novak Djokovic în semifinalele turneului de la Dubai.

Medvedev, locul 7 ATP, a făcut o partidă excelentă în fața lui Djokovic și a câștigat cu un dublu 6-4.

Rusul a întrerupt o serie incredibilă a lui Novak Djokovic, care câștigase ultimele 20 de partide jucate (sârbul era neînvins din noiembrie în turneele oficiale, pierduse doar un demonstrativ cu Zverev).

Daniil Medvedev va juca în finala de mâine de la Dubai împotriva compatriotului Andrey Rublev, locul 6 ATP, care l-a învins în semifinale pe Alexander Zverev (16 ATP), scor 6-7, 7-6.

The moment @DaniilMedwed claimed his 13th straight victory and set up a final with @AndreyRublev97 ! @DDFTennis pic.twitter.com/IGKd9mVmKd

A HUGE FINAL AWAITS! 🤩

Who will go all the way in Dubai?! #DDFTennis pic.twitter.com/rvHD6MXfwn