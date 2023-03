Ce meci fenomenal în semifinale la Indian Wells: Tiafoe i-a salvat șapte mingi de meci lui Medvedev

O partidă cu adevărat extraordinară a avut loc pe tabloul masculin în semifinalele Indian Wells.

Daniil Medvedev a obținut a 19-a victorie consecutivă în ATP, după ce l-a învins pe Frances Tiafoe cu 7-5, 7-6 (4).

Rusul a trecut prin mari emoții în setul al doilea. A condus cu 5-3 și 6-5, dar americanul a salvat șapte mingi de meci (toate pe serviciul lui Medvedev) și a împins setul secund în tie-break, unde s-a recunoscut învins în cele din urmă.

Pentru Medvedev, a fost a 19-a victorie la rând. De la înfrângerea cu Sebastian Korda, de la Australian Open, el nu a mai cedat vreun meci, câștigând turneele de la Rotterdam, Doha și Dubai.

Va juca în finala Indian Wells cu Alcaraz sau Sinner.

