Rusul Medvedev, scandal monstru la Australian Open! A urlat la arbitru: "Ești prost?" VIDEO

Daniil Medvedev și Stefanos Tsitsipas se întâlnesc în cea de-a doua semifinală de la Australian Open.

Medvedev conduce cu 2-1 la seturi, dar rusul este extrem de încordat. Pe un ton agresiv, el i-a cerut arbitrului de scaun să îl penalizeze pe Tsitsipas pentru că primește sfaturi de la tatăl său. Scena s-a petrecut în setul al doilea.

"Ești prost? Tatăl lui poate vorbi la fiecare punct! Îmi răspunzi la întrebare? Poate tatăl lui să vorbească la fiecare punct?

Ești atât de rău, omule! Cum poți fi atât de rău într-o semifinală de Grand Slam? Uită-te la mine! Vorbesc cu tine! Avertizează-l pentru coaching, tatăl lui vorbește mereu!"

Medvedev got seriously fired up. #AusOpen pic.twitter.com/KTeXIR2hV3