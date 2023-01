S-a terminat prietenia? Momentul în care Medvedev îl ia peste picior pe Djokovic VIDEO

Tenismanul sârb Novak Djokovici, locul 5 mondial, l-a învins pe rusul Daniil Medvedev, locul 7 ATP, scor 6-3, 6-4, şi s-a calificat în finala turneului de la Adelaide.

Meciul a durat o oră şi 30 de minute.

În finală, Djokovici va evolua împotriva americanului Sebastian Korda, locul 33 mondial.

Djokvovici vizează un al 92-lea titlu duminică, ceea ce l-ar aduce la egalitate cu Rafael Nadal, dar în urma lui Jimmy Connors (109), Roger Federer (103) şi Ivan Lendl (94).

Însă Djokovic a resimțit dureri la copasă în al doilea set și chiar a cerut un time-out medical înaintea închierii partidei. Djokovic a declarat că speră că va fi apt pentru finala cu Sebastian Korda.

Deși s-a declarat un mare fan Djokovic, Medvedev nu a "înghițit" prea bine momentul în care sârbul a cerut time-out medical. El l-a luat peste picior pe sârb, considerând că acesta simulează. Rusul și-a dus mâna spre coapsă și a râs de accidentarea acestuia.

The moment when Medvedev apparently mocked Djokovic and his injury 👇 pic.twitter.com/qsucz9zUuX

Medvedev mocking Djokovic's injury by touching his left thigh and limping between points while smiling to his box.

I need my popcorn.