Daniil Medveded și Nick Kyrgios au fost protagoniștii unui meci spectaculos pe arena Rod Laver, în turul doi la Australian Open.

La finalul partidei, Medvedev a fost fluierat de o parte din fani la interviul de după meci. "Aveți respect măcar față de Jim Courier", le-a spus rusul fanilor, americanul fiind cel care conducea interviul.

Într-o declarație acordată EuroSport la finalul partidei, Medvedev a mai remarcat ceva neplăcut. "Sunt dezamăgit. Cred că e normal când joci cu un favorit al publicului, dar am avut momente pe serviciul meu când Nick avea minge de break pe serviciul al doilea și lumea striga de parcă era totul încheiat. Nu toți au făcut-o, dar cei care au făcut-o au un IQ scăzut"

🗣 "Those who are doing it 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐛𝐥𝐲 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐚 𝐥𝐨𝐰 𝐈𝐐"

Daniil Medvedev doesn't hold back with his scathing assessment of the Australian Open crowd 😬#AusOpen | @DaniilMedwed pic.twitter.com/TvG66zwIQN