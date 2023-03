Cum s-a încheiat finala de la Dubai dintre rușii Medvedev și Rublev: meciul a durat doar o oră și câteva minute

Daniil Medvedev (locul 7 ATP) și Andrey Rublev (6 ATP) s-au întâlnit în finala turneului ATP 500 de la Dubai.

Medvedev, care venea după turneele câștigate la Rotterdam și Doha, nu i-a dat nicio șansă compatriotului său, pe care l-a învins cu 6-2, 6-2 în 68 de minute.

Rublev nu a avut nicio minge de break, în vreme ce Medvedev a câștigat patru din șapte.

Medvedev a obținut așadar al treilea titlu consecutiv și al 18-lea al carierei. El a câștigat toate cele 14 meciuri pe care le-a disputat după eliminarea de la Australian Open.

Rușii Karatsev, Rublev și Medvedev sunt ultimii trei câștigători de la Dubai. De altfel, în tribune au fost foarte mulți spectatori ruși aflați în vacanță sau stabiliți în Emirate.

