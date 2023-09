"Ce mai cauți aici?" Rusul Medvedev l-a luat la întrebări pe Novak Djokovic, după ce a fost învins clar în finala US Open

Novak Djokovic a câștigat finala de la US Open în minimum de seturi în fața lui Daniil Medvedev, scor 6-3, 7-6, 6-3.

La festivitatea de premiere, rusul a fost pus pe glume și l-a luat la întrebări pe proaspătul campion. El și-a început discursul pe un ton care a vrut să pară serios, adresându-i proaspătului campion această întrebare: "Ce mai cauți aici?"

"Aceasta este a treia finală a noastră, sper să nu fie ultima. Sper că vei fi prin preajmă multă vreme, dar, totuși, când ai de gând să încetinești puțin?

Felicitări ție și echipei tale, eu am un trofeu de Grand Slam și tu ai 24...

Am fost aici acum doi ani și am câștigat. Atunci mi-am sărbătorit aniversarea nunții, a fost un cadou pentru soția mea, astăzi nu am mai reușit. Este iar duminică și iar aniversare, mi-am spus că repet cadoul, dar nu am mai putut.

Sper ca eu și echipa mea să mai facem un pas, un alt titlu aici sau alte câteva. De asemenea, vreau să mulțumesc familiei care nu se află în New York. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, uneori suntem fericiți, alteori triști, dar vă mulțumesc foarte mult că m-ați împins de la spate.

Uf, nu știu (n.r. cum să descrie rivalitatea cu Djokovic)... Pe de o parte, pot spune că este fantastic să-l am pe Novak în finala de Grand Slam, este apogeul carierei mele. Pe de altă parte, dacă el și Rafael Nadal nu ar fi fost, cu siguranță aș fi avut mai multe titluri din cele cinci finale de Grand Slam", a spus Medvedev la cald, înainte de a-și primi trofeul de finalist.

