Ce spune rusul care le-a luat americanilor 1,2 milioane de dolari la Miami

Tenismanul rus Daniil Medvedev a obţinut la Miami (7-5, 6-3 în finala cu Jannik Sinner) primul său titlu într-un turneu ATP Masters 1.000 după o pauză de un an şi jumătate după cel de la Toronto în 2021, care este totodată şi cel mai important din acest an, transmite Reuters.

Medvedev, care a urcat pe locul patru în ierarhia ATP, a ajuns la un bilanţ de 29 victorii şi trei înfrângeri n acest an, în care a câştigat deja patru titluri din cinci finale: Rotterdam, Doha, Dubai şi Miami.

''Sunt foarte fericit. A fost un meci greu, în probabil cea mai caldă şi umedă zi. Nu am mai câştigat un asemenea titlu important de, probabil, un an şi jumătate. Spre sfârşit am fost destul de nesigur. Nu încordat, pentru că nu mi-e frică să câştig, dar mâinile au început să tremure puţin şi a fost mai dificil să servesc, însă am reuşit să mă adun şi să închei meciul. Este cel mai bun început de sezon pe care l-am avut vreodată. Un număr uimitor de puncte câştigate. Cred că şi 2019 a fost un an grozav cu şase turnee câştigate şi a fost ceva nou pentru mine atunci. Cred că acum este cam la fel'', a declarat Mevedev, 27 ani, după finala de la Miami, în urma căreia a câștigat 1,2 milioane de dolari.

Rusul are în palmares titluri ATP Masters 1.000 la Toronto în 2021, Paris în 2020, Cincinnati în 2019, Shanghai în 2019 şi acum la Miami.

Campionul US Open în 2021 are 16 titluri pe suprafaţa hard începând cu 2019, depăşindu-i în această perioadă pe Novak Djokovic (14) şi Andrei Rublev (10). Din cele 19 turnee câştigate până acum, rusul a obţinut 18 pe hard.

Circuitul profesionist se mută acum pe zgură, o suprafaţă departe de preferinţele campionului rus.

''În general îmi plac suprafeţele hard. Îmi place să joc pe ele. Dacă ar fi după mine, ar fi doar terenuri hard, dar înţeleg că nu ar fi corect, dacă pot spune asta. Eu simt că am cel mai bun joc pe hard. Chiar dacă ştiu că pot juca la fel de bine pe iarbă sau zgură, pe hard sunt mai fluid. Chiar dacă nu joc la cel mai bun nivel al meu, pot câştiga meciurile. Zgura este mai dificilă pentru mine. Dacă nu joc cel mai bun tenis al meu, atunci pot pierde uşor'', a adăugat Medvedev, finalist la Australian Open în 2021 şi 2022.