Rusull Daniil Medvedev a câștigat cea de-a doua semifinală de pe tabloul masculin de la Australian Open.

Medvedev (locul 2 ATP) a trecut în patru seturi de grecul Tsitsipas (locul 4 ATP), scor 7-6, 4-6, 6-4, 6-1.

Medvedev a făcut un scandal monstru în setul secund, reproșându-i pe un ton agresiv arbitrului de scaun că nu îl penalizează pe Tsitsipas - VEZI AICI VIDEO

Medvedev va juca duminică în finala de la Australian Open contra spaniolului Rafael Nadal.

Rusul va încerca să îl blocheze pe Nadal, în tentativa acestuia de a ajunge la recordul istoric de 21 de Grand Slamuri. Medvedev a făcut același lucru la US Open, dar cu Djokovic.

La meciuri directe, Nadal are 3-1, însă Daniil a câștigat ultima confruntare directă.

