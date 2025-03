Medvedev, ironic după discuția Trump-Putin: Rusia și SUA, la cină. În meniu: Varză de Bruxelles și pui Kiev

Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a publicat un mesaj provocator pe platforma X, la scurt timp după convorbirea telefonică dintre Vladimir Putin și Donald Trump. În postarea sa, politicianul rus a recurs la o metaforă în care sugerează că doar liderii Rusiei și Statelor Unite au un loc la „masa de cină”, în timp ce alte state sunt prezentate ca fiind „devorate” de cei doi.

Mesajul, considerat extrem de jignitor la adresa Uniunii Europene, Marii Britanii, Franței și Ucrainei, a fost publicat miercuri pe platforma X, deținută de Elon Musk.

„Convorbirea telefonică dintre președinții Putin și Trump a demonstrat o idee deja știută: doar Rusia și America au loc la masa de cină. Meniul include: aperitive ușoare: varză de Bruxelles, pește și cartofi în stil britanic și cocoș parizian. Felul principal: pui Kiev. Poftă bună!”, a scris Dmitri Medvedev.

Medvedev este cunoscut pentru afirmațiile sale provocatoare și pentru tonul adesea agresiv folosit împotriva celor pe care îi consideră adversari ai Rusiei, de la jurnaliști și oficiali NATO, până la lideri politici occidentali.

Discuția telefonică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată marți, a durat peste 90 de minute și a avut loc în contextul unei recente vizite la Moscova a emisarului special al președintelui american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff. În cadrul conversației, cei doi lideri ar fi discutat despre posibile soluții pentru încheierea războiului din Ucraina, inclusiv concesii teritoriale din partea Kievului și controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie. La finalul discuției, Washingtonul și Moscova au anunțat că vor iniția negocieri privind Orientul Mijlociu „imediat”.

După convorbirea celor doi lideri, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat subliniind că Ucraina trebuie să fie parte în orice viitoare negocieri pentru a pune capăt războiului.

„Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu vreau ca noi să fim pe meniul lui Vladimir Putin. Nu suntem o salată. Suntem un stat independent. Fără noi, cred că e greșit să porți negocieri”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenski a reiterat, de asemenea, necesitatea implicării Europei în discuțiile privind pacea în Ucraina.

