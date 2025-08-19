Mișcare surpriză pe piața de retail. Un grup românesc cumpără zeci de magazine de la compania care deține Mega Image

Mai multe magazine Mega Image vor fi cumpărate de un grup românesc FOTO: MegaImage.ro

Ahold Delhaize, compania care deține Mega Image în România, a ajuns la un acord pentru a vinde 87 de magazine către rețeaua românească Annabella, ca parte a condițiilor impuse de Consiliul Concurenței pentru preluarea Profi.

Tranzacția, estimată să se finalizeze până la sfârșitul anului 2025, va marca cea mai amplă extindere a lanțului Annabella la nivel național, consolidându-i poziția pe piața locală de retail.

Consiliul Concurenței a anunțat că a dat undă verde tranzacției privind achiziția magazinelor Profi de către Mega Image, dar cu condiții. Una dintre acestea este că Mega Image trebuie să vândă 87 de magazine Profi din 44 de localități în care activitățile celor două companii se suprapun puternic.

Din totalul unităților incluse în tranzacție, 82 funcționează în prezent sub marca Profi, iar celelalte sub brandul Mega Image, fiind răspândite în mai multe regiuni ale țării, arată Economedia.ro.

„Această achiziție se aliniază perfect strategiei noastre de extindere la nivel național și consolidează prezența Annabella pe piața românească. Magazinele pe care le preluăm vor trece sub brandul Annabella după finalizarea tranzacției. Locațiile lor se potrivesc foarte bine formatelor și modului nostru de lucru, reprezentând o completare valoroasă a rețelei. Apreciem profesionalismul, expertiza și dedicarea echipelor care gestionează aceste magazine în prezent – experiența lor în retail și cunoașterea clienților locali vor fi esențiale pentru a asigura continuitatea și excelența pe tot parcursul integrării”, a declarat Dorina Mutu, Director General Annabella.

Annabella este o afacere antreprenorială 100% românească și unul dintre principalii jucători locali din retailul alimentar. Cu peste trei decenii de activitate, rețeaua Annabella este singurul lanț românesc care a ajuns la o rețea de peste 100 de supermarketuri în România. Compania deține magazine în patru județe (Vâlcea, Argeș, Olt și Dâmbovița), cu suprafețe cuprinse între 200 mp și 1.800 mp. Unitățile funcționează sub trei formate distincte de retail, fiecare conceput pentru a răspunde nevoilor specifice ale comunităților deservite. Compania are peste 1.300 de angajați.

Rețeaua de magazine Annabella a încheiat anul 2024 cu afaceri de 683,1 milioane de lei, în creștere cu 13% față de anul anterior, și un profit net de 22,3 milioane de lei. Annabella este deținută de către Dan-Constantin Mutu și Dorina Mutu.

Annabella s-a extins recent și în sectorul imobiliar comercial, prin dezvoltarea a două parcuri de retail: unul de 4.000 de metri pătrați în Horezu (Vâlcea) și altul de circa 7.000 de metri pătrați în Râmnicu Vâlcea, inaugurat după o investiție de 5 milioane de euro. Grupul mai include și producătorul Annabella Fabrica de Conserve Râureni.

