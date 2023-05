Vedeta de 36 de ani, divorțată și cu trei copii, apariție fabuloasă în ediția Sports Illustrated, dedicată costumelor de baie FOTO

Actrița Megan Fox, care a divorțat de actorul Brian Austin Green, după o căsnicie de 16 ani, cei doi având împreună trei copii, a bifat o apariție de efect în revista Sports Illustrated, dedicată costumelor de baie.

Megan este acum într-o relație cu Colson Baker, cunoscut sub numele Machine Gun Kelly, pe care l-a cunoscut pe platoul de filmare al peliculei "Midnight in the Switchgrass", în martie 2020. Ei au început să se întâlnească în luna mai a aceluiași an și s-au logodit în ianuarie 2022.

Într-un interviu pe care l-a acordat celor de la Glamour UK, Megan Fox, pe vremuri cea mai frumoasă femeie din lume, a declarat că și l-a imaginat pe Machine Gun Kelly încă de când avea doar patru ani.

"El este exact genul meu, pe care mi l-am imaginat încă de la vârsta de patru ani. De asemenea, eu sunt cu patru ani mai mare decât el. Deci, cred că eu l-am creat. Gândurile și intențiile mele l-au transformat în persoana care este. Cine știe cum ar fi arătat sau cum ar fi fost ca om dacă nu eram eu", a declarat actrița, potrivit New York Times.