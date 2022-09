Cine e tânăra apetisantă care a ridicat tribunele în picioare la US Open, dintr-un motiv mai puțin obișnuit VIDEO

Spectacol total la US Open, turneul de Grand Slam, care se desfășoară acum la New York și care a ajuns în faza sferturilor de finală.

Americanii au o nouă eroină, în persoana tinerei Megan Lucky, blonda apetisantă care anul trecut a fost surprinză de camerele de luat vederi în momentul în care a băut pe nerăsuflate un pahar mare de bere.

Prezentă și anul acesta la meciuri, Megan a repetat gestul când a observat că este filmată, smulgând aplauzele publicului.

Grație gesturilor ei, Megan Lucky a câștigat aproape 60.000 de urmăritori pe instagram într-un timp record.

It seems this is becoming tradition at this point 🍻 pic.twitter.com/vTO1hUJVNS