Senzație la US Open! De câte secunde are nevoie o blondă pentru a bea pe nerăsuflate un pahar cu bere VIDEO

Megan Lucky e o tânără americancă devenită celebră la US Open, ultimul Grand Slam al anului, după ce a fost filmată pentru al doilea an la rând sorbind pe nerăsuflate un pahar cu bere.

”E deja o tradiție”, au remarcat americanii pe contul de Twitter al turneului, postând imaginile în care frumoasa Megan își dă seama că e urmărită ”live” de întreaga asistență și ia paharul cu bere din fața partenerului său, pe care îl golește imediat.

Este o reeditare a unui moment asemănător, cu aceeași Meghan, la US Open 2021.

Pe contul de Instagram, Megan Lucky a pus împreună cele două scene, ea cronometrând inclusiv timpul (puțin peste 7 secunde) în care a reușit să termine băutura din pahar.

It seems this is becoming tradition at this point 🍻 pic.twitter.com/vTO1hUJVNS