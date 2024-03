Decizie surprinzătoare luată de Megan Markle, soția prințului Harry

Meghan Markle, soţia prinţului Harry, a lansat joi un nou brand de lifestyle denumit după casa californiană a cuplului, a confirmat pentru AFP un purtător de cuvânt al ducesei.

O pagină Instagram şi un site internet intitulat "American Riviera Orchard" sunt vizibile online încă de joi.

Lansarea acestui brand, ale cărui detalii nu sunt cunoscute, nu a fost anunţată.

Tot ceea ce se poate vedea pe site este un logo brodat şi, pentru contul de Instagram, un videoclip care arată pe cineva care pune flori într-o vază, sau pe Meghan într-o bucătărie.

Descrierea contului de Instagram precizează sobru: "by Meghan, the Duchess of Sussex". Unul dintre purtătorii săi de cuvânt a confirmat pentru AFP că ea este implicată în acest nou proiect, fără a da alte detalii.

Se aşteaptă ca brandul să fie o continuare a fostului ei blog de succes "The Tig", pe care actriţa americană l-a închis înainte de a se căsători cu ducele de Sussex, fiul cel mai mic al regelui Charles al III-lea.

Cuplul princiar a anunţat în 2020 că se retrage din familia regală şi se mută în California. De atunci, contul lor de Instagram nu a mai fost actualizat.

Cu toate acestea, Harry şi Meghan nu au părăsit sfera mediatică. Ei au criticat în special familia regală într-un serial documentar de pe Netflix şi într-o autobiografie scrisă de prinţ.

