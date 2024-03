Ducesa de Sussex critică „toxicitatea aparent nesfârșită” de pe rețelele sociale. „Ne-am uitat umanitatea” VIDEO

Meghan Markle a criticat „toxicitatea aparent nesfârşită” a reţelelor sociale, dezvăluind că a fost vizată de „hărţuire şi abuz” în timp ce era însărcinată cu Archie şi Lilibet, relatează BBC.

Ducesa de Sussex a fost vorbitorul principal la un evenimentul care a marcat Ziua Internaţională a Femeii la festivalul anual SXSW din Austin, Texas.

Ea a spus că acum păstrează distanţa faţă de astfel de comentarii pentru confortul propriu.

Prinţul Harry se afla în primul rând în public, urmărind discursul.

