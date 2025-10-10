Meghan Markle a uimit prin apariția ei la Paris Fashion Week. Ce ținută a ales pentru show-ul Balenciaga FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 13:10
285 citiri
Meghan Markle a uimit prin apariția ei la Paris Fashion Week. Ce ținută a ales pentru show-ul Balenciaga FOTO
Meghan Markle și Prințul Harry FOTO X/@JennaAndFriends

Prințul Harry și Meghan Markle s-au întors pe pământ american. La câteva zile după ce și-a făcut debutul la Săptămâna Modei de la Paris, la show-ul Balenciaga, Ducesa de Sussex a fost văzută alături de soțul ei în New York, la Project Healthy Mind Gala, unde a afișat un look minimalist: un costum negru Armani, cu sacou cu decolteu adânc și pantaloni asortați.

Ea și-a prins părul într-o coadă simplă și a accesorizat ținuta cu un colier masiv din aur și cercei simpli. De asemenea, a purtat un plic negru și s-a ținut de mână cu Harry pe covorul negru al evenimentului. Prințul Harry a ales și el un costum negru, completat de o cămașă albă și o cravată neagră.

Cuplul regal a fost onorat cu premiul „Humanitarians of the Year”, în semn de recunoaștere a activității desfășurate prin fundația lor, Archewell, pentru a face lumea digitală mai sigură pentru tineri și familiile lor.

Luna trecută, Meghan și Harry au emis un comunicat despre premiu, înaintea apariției lor planificate: „Ca părinți, am fost inspirați de puterea poveștilor lor și suntem onorați să îi susținem.” „Suntem mândri să fim parteneri de lungă durată ai Project Healthy Minds, lucrând împreună pentru a aduce în prim-plan una dintre cele mai presante probleme ale vremurilor noastre,” se arată în continuarea comunicatului.

Deși Markle a stat recent la Paris, acesta este al doilea eveniment important pentru prinț în New York în această săptămână.

Miercuri, Harry a avut o apariție surpriză la Australian American Association, la un eveniment organizat de Movember Institute of Men’s Health. În discursul său, el a subliniat că accesul la terapie — o cauză despre care atât el, cât și ducesa sunt pasionați — rămâne insuficient, în special în Statele Unite.

