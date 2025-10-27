Meghan Markle a publicat imagini adorabile de familie. Cum se pregătesc Prințul Archie și Prințesa Lilibet pentru Halloween VIDEO

Meghan Markle și Prințul Harry s-au bucurat de o zi de toamnă plină de voie bună la o fermă de dovleci, alături de cei doi copii ai lor. Ducesa de Sussex a împărtășit pe Instagram imagini adorabile cu Prințul Archie și Prințesa Lilibet alegând dovleci și aventurându-se într-un labirint de porumb.

Familia de Sussex, stabilită în Statele Unite, a intrat complet în spiritul Halloweenului, oferindu-le celor mici, Archie, de 6 ani, și Lilibet, de 4 ani, o experiență memorabilă de toamnă. Meghan a postat videoclipuri în care se vede cum întreaga familie se bucură de activitățile fermei și de atmosfera festivă.

În timp ce Meghan și Harry se plimbau ținându-se de mână, micuțul Archie alerga printre dovleci, iar în alt clip adorabil, băiețelul explora labirintul de porumb. Lilibet a fost surprinsă în căruciorul tras de mama ei, plin cu dovleci.

După ce au ales dovlecii preferați, familia s-a apucat de sculptarea lor. Prințul Harry a fost surprins sculptând o față prietenoasă pe un dovleac, alături de alți prieteni. Meghan a acompaniat videoclipurile cu melodia „California Dreamin” a trupei The Mamas & the Papas, adăugând mesajul „Happy Sunday”.

Această zi petrecută la fermă nu este singura ocazie pe care Meghan o împărtășește cu fanii. În iunie, ea a postat imagini dintr-o excursie la Disneyland împreună cu Harry și copiii lor.

Familia trăiește acum la Montecito, California, unde s-au mutat în 2020, după ce au părăsit familia regală britanică. Meghan a dezvăluit recent că diminețile încep cu muzică și lumânări parfumate pentru a crea o atmosferă plăcută și pozitivă pentru Archie și Lilibet.

