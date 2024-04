Meghan Markle intră într-o nouă afacere. Produsul delicios promovat de Ducesa de Sussex

Meghan Markle, Ducesa de Sussex, lansează primul produs din noul său brand de lifestyle. Markle ar putea vinde dulceață de căpșuni, conform unor influenceri de pe platforma X, fostă Twitter. Pe eticheta borcanului cu delicioasa dulceață scrie „17 din 50”, sugerând numărul de beneficiari ai produsului, potrivit BBC.

Dulceața de căpșuni este, se pare, primul produs care ar putea fi inclus pe lista celor promovate de Meghan în cadrul noii sale afaceri, scrie observatornews.ro.

Imaginea cu un borcan cu dulceață de căpșuni inscripționat cu noul brand American Riviera Orchard a fost prezentată pe rețelele de socializare.

Strawberry jam!!!!!!

Yes that’s right……. Meghan Markle has sent the first ARO product to 50 influencers

Jam!

Influencers have already started to post on social media about their ‘gift’ pic.twitter.com/3HwFGp1meR