Meghan Markle și prințul Harry, ”declarație de război” pentru William și Kate. Motivul scandalului

Netflix a lansat joi, 1 decembrie, primele imagini ale mult-aşteptatului serial documentar despre viaţa lui Meghan Markle şi a prinţului Harry.

Acest prim trailer prezintă câteva fotografii alb-negru din viaţa privată a cuplului. „Nimeni nu vede ce se întâmplă în spatele uşilor închise”, spune Prinţul Harry. „A trebuit să fac tot ce puteam pentru a-mi proteja familia”.

Meghan şi Harry, care s-au despărţit de familia regală la începutul lui 2020, în septembrie acelaşi an au semnat un acord de milioane de dolari cu Netflix. Ei au negat atunci, prin purtător de cuvânt „că participă la vreun reality show”.

"Harry & Meghan" se prezintă aşadar ca un serial documentar, şi nu un reality show, care va fi difuzat „în curând” pe platformă.

If tomorrow is Prince William's Super Bowl, then here's your Halftime Show...@Netflix have released a first look at the Sussexes' docuseries: Harry & Meghan. Out December 8, six episodes will share "the other side" of their love story and the challenges they faced. pic.twitter.com/jCXN3W2F1J