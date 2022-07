Tenismena Serena Williams (40 de ani) e în centrul unor dezvăluiri legate de prietenia care o leagă de fosta actriță Meghan Markle, soția prințului Harry.

Astfel, un cunoscut jurnalist din Statele Unite a citat o declarație a Serenei în care aceasta ar fi lăsat de înțeles că Meghan nu este decât o ”cunoștință” a sa. „Trebuie să fii cine ești, Meghan. Nu te poți ascunde”, ar fi comentat jucătoarea cu 23 de titluri de Grand Slam în palmares.

Ulterior, la un eveniment monden, Serena William a clarificat situația: "Este cel mai bun om pe care îl cunosc. Meghan este cea mai drăguță și cea mai dragă prietenă. Este cea mai bună persoană".

Meghan Markle și Serena Williams se cunosc încă din 2010, dar s-au apropiat abia în 2014, actrița fiind văzută deseori văzută la meciurile tenismenei.

Serena Williams speaking about #MeghanMarkle

"She's the best person I know, she's the nicest, sweetest friend, Meghan is. She's just the greatest person." pic.twitter.com/EZK9V2hzVO