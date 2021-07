Din palatul regal, din nou, pe Netflix. Meghan Markle pregătește un nou serial

Pentru producţia Archewell Productions, companie fondată de prinţul Harry şi soţia lui, Markle este creditată drept creator sub titulatura Ducesa de Sussex.Ea va fi producător executiv împreună cu David Furnish („Rocketman”, „Gnomeo & Juliet”), Carolyn Soper („Sherlock Gnomes”, „Tangled”), Liz Garbus („I’ll Be Gone in the Dark”, „What Happened, Miss Simone?”) şi Dan Cogan („Icarus”, „The Apollo”).Amanda Rynda („DC Super Hero Girls”, „The Loud House”) va fi showrunner şi producător executiv.Proiectul are titlul de lucru „Pearl” şi este primul serial de animaţie al Archewell Productions.Toamna trecută, prinţul Harry şi Meghan Markle au semnat un acord multianual cu Netflix pentru a produce documentare, lungmetraje, show -uri şi seriale pentru copii.