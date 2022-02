Neo-zeelandeza Meikayla Moore (25 de ani) a avut un meci de coșmar în confruntarea naționalei sale cu cea a Statelor Unite, jucătoarea legitimată la Liverpool fiind autoarea a trei autogoluri pe parcursul a numai 30 de minute din prima repriză.

Scorul de 5-0 pentru americance a fost stabilit în cea mai mare parte de o fotbalistă din Noua Zeelandă, care și-a trecut numele de trei ori pe tabela de scor, de fiecare dată cu autogoluri.

Dezastrul pentru Moore a început în minutul 5, când a deviat nefericit cu piciorul drept o centrare de pe flancul stâng. Un minut mai târziu, după o alta centrare, Moore a trimis o lovitură de cap imparabilă pentru propriul portar. Apoi, în minutul 36, a avenit și al treilea autogol, de această dată cu piciorul stâng.

Jucătoarea echipei britanice Liverpool a fost ulterior înlocuită de selecționerul Noii Zeelande, Meikayla Moore părăsind terenul în lacrimi în minutul 40.

