Mel Gibson promovează tratamente bizare pentru cancer. Susține că trei prieteni au scăpat de boală cu medicamente veterinare împotriva paraziților VIDEO

Mel Gibson s-a dus la podcastul lui Joe Rogan, cea mai populară emisiune de acest fel din lume, și a început să discute despre tratamente bizare pentru cancer. Rogan nu l-a contrazis, ci i-a dat apă la moară și chiar a menționat și el unele leacuri. Medicamentul despre care a vorbit actorul a fost promovat de Trump și ca tratament pentru COVID-19.

Mel Gibson și Joe Rogan au stat de vorbă mai bine de două ore la podcastul „Joe Rogan Experience”. Au început de la noul film al lui Gibson, care urmează să apară în cinematografe luna aceasta, dar au discutat despre multe alte lucruri. La un moment dat, actorul și regizorul american a spus că are o poveste pentru Joe Rogan și milioanele sale de urmăritori.

„Hai să îți spun o poveste bună. Am trei prieteni. Toți trei au avut cancer în faza 4. Niciunul dintre ei nu mai are cancer acum. Și aveau forme grave.

Ce au luat?

Au luat niște... Ce ai auzit și tu că ai luat.

Ivermectină.

Da. Și fenbendazol

Da, aud des despre asta”.

Joe Rogan, unul dintre cei mai urmăriți oameni din showbiz-ul american și susținător al lui Donald Trump, nu l-a contrazis și nici nu l-a oprit pe Mel Gibson. Din contră, a venit cu completări.

„Au băut niște clorhidrați sau alte chestii.

Sunt studii despre asta acum, oamenii au demonstrat.

Au băut albastru de metilen și altele.

Albastru de metilen, care era un colorant pentru țesături. Da, era un colorant textil iar acum au descoperit că are un efect important asupra mitocondriilor.

Da. Aceste lucruri funcționează” a concluzionat Mel Gibson.

Joe Rogan a încheiat discuția cu una dintre conspirațiile favorite ale dreptei americane pro-Trump. „Sunt multe lucruri care funcționează, ceea ce e ciudat. Din nou, totul se reduce la profit. Când auzi despre lucruri care sunt demonizate și care se dovedesc eficiente, te întrebi mereu de ce s-a întâmplat așa. De ce instituțiile medicale au dat greș? Lucruri care te vindecă nu sunt promovate pentru că nu sunt profitabile?” a zis gazda celui mai popular podcast din lume.

