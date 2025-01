Ținută neobișnuită pentru Prima Doamnă a SUA la învestirea soțului său. Melania Trump a purtat o creaţie complet americană VIDEO

Melania Trump, noua primă Doamnă a SUA, a apărut luni, 20 ianuarie, într-o ţinută neobişnuită, acoperindu-şi o parte a feţei cu o pălărie cu boruri largi, scrie People.

Melania Trump a purtat o ţinută complet americană pentru ceremonia de învestire a soțului său, alegând creaţii în bleumarin şi fildeş de Adam Lippes şi o pălărie de Eric Javits.

Trump gives Melania an air-kiss as not to mess up her gorgeous look.

