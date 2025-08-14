Melania Trump amenință că-l va da în judecată pe Hunter Biden și va cere despăgubiri de peste un miliard de dolari. Ce a supărat-o pe Prima Doamnă a SUA

Autor: Maria Popa
Joi, 14 August 2025, ora 15:01
343 citiri
Melania Trump amenință că-l va da în judecată pe Hunter Biden și va cere despăgubiri de peste un miliard de dolari. Ce a supărat-o pe Prima Doamnă a SUA
Donald Trump cu soția sa, Melania Trump Foto: X/@WhiteHouse

Prima-doamnă Melania Trump a amenințat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul fostului președinte, și-i va cere peste un miliard de dolari despăgubiri după ce acesta a afirmat că ea i-a fost prezentată soțului său de către delincventul sexual Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare în așteptarea procesului său, în 2019.

Avocații primei-doamne a Statelor Unite, care s-a căsătorit cu Donald Trump în 2005, au spus că afirmația lui Hunter Biden este „falsă, jignitoare, defăimătoare și provocatoare”, relatează Le Figaro.

Într-un interviu lung acordat regizorului Andrew Callaghan la începutul lunii august, Hunter Biden a criticat dur legăturile pe care actualul președinte le-a întreținut cu Jeffrey Epstein. Donald Trump era într-adevăr prieten cu finanțistul, dar susține că s-au certat la începutul anilor 2000 pentru că Epstein i-a luat angajați care lucrau la spa-ul clubului său de golf din Florida.

În același interviu, Hunter Biden a asigurat că documente nepublicate referitoare la Jeffrey Epstein „l-ar implica” pe Donald Trump. El a afirmat, de asemenea, că „Epstein i-a prezentat-o pe Melania lui Trump”, adăugând că legăturile dintre cei doi bărbați erau „extinse” și „profunde”, o afirmație care nu i-a plăcut deloc Melaniei Trump, care și-a pus echipa juridică pe treabă, scrie Le Figaro.

O scrisoare a avocaților primei-doamne, adresată avocatului lui Hunter Biden, îi cere să-și retragă acuzațiile și să-și prezinte scuze, în caz contrar urmând să fie inițiate acțiuni în justiție care îl vor costa „peste un miliard de dolari daune și dobânzi”. Scrisoarea afirmă că prima-doamnă a suferit „un prejudiciu financiar și o atingere considerabilă a reputației sale” din cauza acestei „afirmații repetate”.

Consilierul juridic al Melaniei Trump îl acuză, de asemenea, pe fiul cel mic al lui Biden că are „o lungă istorie de trafic de influență pe seama altora” și că repetă această afirmație „pentru a atrage atenția asupra sa”.

Scrisoarea juridică a primei-doamne precizează că această acuzație a fost atribuită în parte lui Michael Wolff, jurnalist și autor al unei biografii critice a președintelui. Într-un interviu acordat recent site-ului american Daily Beast, jurnalistul a afirmat că prima-doamnă era o cunoștință a unui asociat al lui Epstein și Trump când l-a întâlnit pe cel care a devenit soțul ei. Site-ul a retras apoi articolul după ce a primit o scrisoare din partea avocaților primei-doamne, care contestau conținutul și modul de prezentare al articolului.

În prezent, nu există dovezi că actualul cuplu s-ar fi cunoscut prin intermediul delincventului sexual Epstein, al cărui caz continuă să facă valuri în SUA și să-i aducă necazuri lui Donald Trump în rândul propriei baze electorale.

#melania trump, #Melania Trump prima doamna America, #judecata, #Hunter Biden, #Jeffrey Epstein, #Donald Trump presedinte SUA , #Stiri Melania Trump
