Melania Trump, avertisment neașteptat într-o intervenție publică rară: „Roboții sunt aici”

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a făcut joi o apariție publică rară la Casa Albă, atrăgând atenția asupra impactului tot mai mare al inteligenței artificiale. În fața participanților, ea a declarat că „roboții sunt aici” și că este „responsabilitatea noastră să pregătim copiii Americii” pentru viitorul dominat de tehnologiile emergente.

Viitorul nostru nu mai este științifico-fantastic. În această etapă primitivă, este datoria noastră să tratăm inteligența artificială așa cum ne-am trata propriii copii – acordându-i putere, dar sub supraveghere atentă.”

Aceste declarații au fost făcute în cadrul unei reuniuni a unui grup de lucru dedicat educației în domeniul AI, înființat la Casa Albă la începutul acestui an. De asemenea, Melania Trump a participat la o cină oficială organizată pentru lideri din sectorul tehnologic, printre care și Bill Gates.

Comentariile sale vin într-un context în care Prima Doamnă a fost adesea percepută ca o figură discretă, cu mai puține apariții publice comparativ cu predecesoarele sale. Presa americană a remarcat deseori absențele sale din timpul campaniei pentru alegerile din 2024, generând titluri precum „Unde este Melania?”. Conform surselor, ea își petrece mare parte din timp în New York și Florida, aparițiile sale la Casa Albă fiind rare.

Totuși, de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Trump în ianuarie, Melania a adoptat o abordare mai vizibilă în rolul de Primă Doamnă, implicându-se activ în inițiative care vizează bunăstarea copiilor și reglementarea tehnologiilor moderne.

Un exemplu este continuarea programului „Be Best”, lansat în primul mandat, axat pe protecția tinerilor și combaterea hărțuirii online și a dependenței de opioide. În plus, ea a jucat un rol esențial în promovarea „Take It Down Act”, legislație care pedepsește distribuirea fără consimțământ a imaginilor intime, fie ele reale sau generate de AI.

Legea a beneficiat de un sprijin bipartizan rar în Congresul american, iar Melania Trump a marcat o premieră pentru o Primă Doamnă prin co-semnarea actului, urcând alături de soțul său pe scena oficială pentru ceremonia de promulgare.

