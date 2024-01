Mama unei foste Prime Doamne a Americii a murit. „O femeie puternică care s-a purtat întotdeauna cu grație”

Melania Trump, fosta Primă Doamnă a Americii a anunțat pe platforma X, „cu profundă tristețe” că mama ei, Amalija Knavs, în vârstă de 78 de ani a murit, scrie BBC.

Cauza morții nu a fost menționată în postare.

„Amalija Knavs a fost o femeie puternică care s-a purtat întotdeauna cu grație, căldură și demnitate”, a scris pe X, Melania Trump.

Nu a fost dezvăluită cauza morții, însă la un eveniment din Florida, Donald Trump a menționat în aceasta lună, că soacra sa este „foarte bolnavă”.

Prima Doamnă a mai menționat că mama ei „era devotată în întregime soțului, fiicelor, nepotului și ginerelui ei” și că „ne va lipsi peste măsură și vom continua să-i onorăm și să-i iubim moștenirea.”

