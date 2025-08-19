Ce a spus Melania Trump despre scrisoarea primită de la soția lui Volodimir Zelenski. Donald Trump a fost „curierul”

Marti, 19 August 2025, ora 18:29
653 citiri
Melania Trump. Foto / Hepta
Donald Trump spune că „intenționat nu a deschis” scrisoarea care i-a fost înmânată luni de Volodimir Zelenski, care era destinată soției sale, Melania Trump, din partea Olenei Zelenska, prima-doamnă a Ucrainei.
Vorbind despre scrisoarea de la Olena Zelenska, Trump a declarat într-un interviu pentru Fox News că aceasta i-a fost înmânată sigilată.
„Melania mi-a spus că a fost absolut o scrisoare frumoasă”, a declarat el. „A fost o scrisoare frumoasă, sunt sigur”, a adăugat el.
Scrisoarea de la Olena Zelenska a venit după ce prima-doamnă a Statelor Unite i-a scris o scrisoare lui Putin, pe care Trump i-a înmânat-o vineri.
Zelenski i-a mulțumit Melaniei Trump pentru că a atras atenția asupra celor cel puțin 19.500 de copii ucraineni care, potrivit guvernului său, au fost deportați de Rusia de la invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.
În scrisoarea către Vladimir Putin, Melania Trump îl roagă să ia în considerare soarta acestor copii. „Protejând inocența acestor copii, veți face mai mult decât să serviți doar Rusia – veți servi umanitatea”, i-a transmis Melania Trump liderului de la Kremlin, fără a face referire la vreun copil anume.
În weekend, Casa Albă a publicat pe rețelele sociale scrisoarea adresată lui Putin. În aceasta, Melania Trump a afirmat că fiecare copil visează „la iubire, posibilități și siguranță”. „Domnule Putin, dumneavoastră singur puteți să le redați râsul, care sună așa frumos”, a scris ea.
Răspunzând luni la întrebarea unui reporter despre scrisoare, Trump a spus că soția sa are sentimente foarte puternice, iubește foarte mult copiii și „urăște să vadă astfel de lucruri”, adăugând că același lucru este valabil și pentru alte războaie. „I-ar plăcea să vadă sfârșitul acestui conflict, o spune foarte deschis, foarte asumat și cu mare tristețe, pentru că au murit atât de mulți oameni”, a spus el.
Zelenski a lăudat-o pe Melania Trump „pentru atenția acordată uneia dintre cele mai dureroase și dificile probleme ale acestui război – răpirea copiilor ucraineni de către Rusia”, adăugând: „Apreciem profund compasiunea ei”.
În 2023, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și al comisarului său pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova, pentru presupusa deportare ilegală a copiilor.
Rusia neagă acuzațiile și afirmă că a protejat copiii vulnerabili, mutându-i dintr-o zonă de război pentru propria lor siguranță.
Întoarcerea copiilor face parte din poziția Ucrainei în negocierile de pace cu Rusia.
După întâlnirea de luni dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat pe rețelele sociale: „Costul uman al acestui război trebuie să ia sfârșit. Și asta înseamnă că fiecare copil ucrainean răpit de Rusia trebuie să fie redat familiei sale”. Ea i-a mulțumit lui Trump pentru „angajamentul său clar de a se asigura că acești copii se vor reuni cu cei dragi”.
Von der Leyen a răspuns astfel la o postare pe rețelele sociale a lui Trump, care a afirmat că dispariția copiilor din întreaga lume este o problemă importantă pentru soția sa Melania în mod special.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Trump și Zelenki, din nou față în față
Luni, 18 august, la scurt timp după întâlnirea de la Casa Albă dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe cerul Kievului părea că se...
Donald Trump spune că „intenționat nu a deschis” scrisoarea care i-a fost înmânată luni de Volodimir Zelenski, care era destinată soției sale, Melania Trump, din partea Olenei Zelenska,...
Trump a dezvăluit că, după întâlnirile din Biroul Oval, l-a sunat pe Putin pentru a începe „aranjamentele pentru o întâlnire, într-o locație ce urmează să fie stabilită, între...
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a vorbit despre reacţia SUA la hanoracul său cu inscripţia „URSS”, cu care a apărut săptămâna trecută la summitul din Alaska, într-un interviu...
Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreşedinte al Consiliului de Securitate, a transmis un mesaj ironic marți, 19 august, după summitul de la Casa Albă la care au...
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este marele câștigător al întâlnirii de la Casa Albă dintre Trump și Zelenski, apreciază istoricul Armand Goșu. Totuși, o simplă...
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat marți, 19 iunie, că Putin nu se va opri dacă Rusia anexează alte teritorii din Ucraina ca parte a procesului de pace. Liderul francez l-a numit...
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat eforturile liderilor occidentali și ale președintelui SUA de a pune capăt războiului din Ucraina și a subliniat că pacea durabilă...
Președintele american Donald Trump a convocat de urgență liderii europeni la Washington, într-un moment în care presiunile politice și diplomatice pentru oprirea războiului din Ucraina se...
Președintele Franței, Emmanuel Macron, prezent la Casa Albă pentru întâlnirea dintre Trump, Zelenski și liderii europeni, a declarat luni, 18 august, că Ucraina și Rusia ar trebui să...
La doar câteva ore după discuțiile de pace purtate de Volodimir Zelenski și Donald Trump la Casa Albă, Rusia a lansat un val de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor orașe ucrainene,...
Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a început într-o notă relaxată, cu un compliment vestimentar din partea liderului american, în timp ce presa și...
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a criticat ideea concesiilor teritoriale ale Ucrainei către Federația Rusă, care a invadat țara în 2014, pentru anexarea Crimeei, apoi în 2022....
Premierul britanic Keir Starmer s-a declarat mulţumit de progresele obţinute la întâlnirea de luni de la Casa Albă, subliniind că discuţiile privind garanţiile de securitate şi cooperarea...
Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și partenerii europeni și NATO a fost „foarte reușită”, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte....
Pentru a obține garanții de securitate din partea SUA după un posibil acord de pace cu Federația Rusă, Ucraina va achiziționa arme americane de 100 de miliarde de dolari. Achiziția va fi...
Întâlnirea dintre președintele Donald Trump și omologul său Vladimir Putin a fost probabil cel mai așteptat și mai mediatizat eveniment diplomatic de la începutul războiului din Ucraina,...
Casa Albă a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care Volodimir Zelenski și Donald Trump discută singuri în Biroul Oval. În imaginea publicată de un consilier al președintelui...
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, în Biroul Oval al Casei Albe, că este deschis organizării de alegeri în Ucraina după încheierea războiului cu Rusia, cu condiția...
Președintele american Donald Trump ar fi întrerupt discuțiile cu liderii europeni prezenți în Biroul Oval pentru un apel telefonic cu Vladimir Putin.
Conform informațiilor oferite de...