Ce a spus Melania Trump despre scrisoarea primită de la soția lui Volodimir Zelenski. Donald Trump a fost „curierul”

Donald Trump spune că „intenționat nu a deschis” scrisoarea care i-a fost înmânată luni de Volodimir Zelenski, care era destinată soției sale, Melania Trump, din partea Olenei Zelenska, prima-doamnă a Ucrainei.

Vorbind despre scrisoarea de la Olena Zelenska, Trump a declarat într-un interviu pentru Fox News că aceasta i-a fost înmânată sigilată.

„Melania mi-a spus că a fost absolut o scrisoare frumoasă”, a declarat el. „A fost o scrisoare frumoasă, sunt sigur”, a adăugat el.

Scrisoarea de la Olena Zelenska a venit după ce prima-doamnă a Statelor Unite i-a scris o scrisoare lui Putin, pe care Trump i-a înmânat-o vineri.

Zelenski i-a mulțumit Melaniei Trump pentru că a atras atenția asupra celor cel puțin 19.500 de copii ucraineni care, potrivit guvernului său, au fost deportați de Rusia de la invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

În scrisoarea către Vladimir Putin, Melania Trump îl roagă să ia în considerare soarta acestor copii. „Protejând inocența acestor copii, veți face mai mult decât să serviți doar Rusia – veți servi umanitatea”, i-a transmis Melania Trump liderului de la Kremlin, fără a face referire la vreun copil anume.

În weekend, Casa Albă a publicat pe rețelele sociale scrisoarea adresată lui Putin. În aceasta, Melania Trump a afirmat că fiecare copil visează „la iubire, posibilități și siguranță”. „Domnule Putin, dumneavoastră singur puteți să le redați râsul, care sună așa frumos”, a scris ea.

Răspunzând luni la întrebarea unui reporter despre scrisoare, Trump a spus că soția sa are sentimente foarte puternice, iubește foarte mult copiii și „urăște să vadă astfel de lucruri”, adăugând că același lucru este valabil și pentru alte războaie. „I-ar plăcea să vadă sfârșitul acestui conflict, o spune foarte deschis, foarte asumat și cu mare tristețe, pentru că au murit atât de mulți oameni”, a spus el.

Zelenski a lăudat-o pe Melania Trump „pentru atenția acordată uneia dintre cele mai dureroase și dificile probleme ale acestui război – răpirea copiilor ucraineni de către Rusia”, adăugând: „Apreciem profund compasiunea ei”.

În 2023, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și al comisarului său pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova, pentru presupusa deportare ilegală a copiilor.

Rusia neagă acuzațiile și afirmă că a protejat copiii vulnerabili, mutându-i dintr-o zonă de război pentru propria lor siguranță.

Întoarcerea copiilor face parte din poziția Ucrainei în negocierile de pace cu Rusia.

După întâlnirea de luni dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat pe rețelele sociale: „Costul uman al acestui război trebuie să ia sfârșit. Și asta înseamnă că fiecare copil ucrainean răpit de Rusia trebuie să fie redat familiei sale”. Ea i-a mulțumit lui Trump pentru „angajamentul său clar de a se asigura că acești copii se vor reuni cu cei dragi”.

Von der Leyen a răspuns astfel la o postare pe rețelele sociale a lui Trump, care a afirmat că dispariția copiilor din întreaga lume este o problemă importantă pentru soția sa Melania în mod special.

