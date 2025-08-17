A fost dezvăluit conținutul scrisorii trimise de Melania Trump lui Vladimir Putin. Ce i-a cerut prima doamnă a Americii. „A sosit timpul”

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, i-a trimis președintelui rus Vladimir Putin o „scrisoare pentru pace”, îndemnându-l să protejeze copiii din întreaga lume.

Președintele Donald Trump a înmânat personal scrisoarea lui Putin înaintea summitului lor de vineri din Alaska, unde liderul rus a citit-o imediat în fața ambelor delegații, potrivit aa.com.tr.

Scrisoarea începe cu „Dragă domnule președinte Putin”, Prima Doamnă scriind că toți copiii, indiferent de unde se nasc – fie într-un sat rural sau într-un oraș aglomerat – împărtășesc aceleași visuri tăcute de iubire, oportunitate și siguranță.

„Ca părinți, este datoria noastră să hrănim speranța noii generații. Ca lideri, responsabilitatea de a susține copiii noștri se extinde dincolo de confortul câtorva”, a spus ea.

Cerând o lume demnă, în care toți să poată trăi în pace, ea a scris: „Fiecare descendent al fiecărei generații își începe viața cu o puritate – o inocență care stă deasupra geografiei, guvernului și ideologiei.”

Prima Doamnă a scris că unii copii rezistă cu „râsete tăcute... o sfidare tăcută” în mijlocul greutăților. „Domnule Putin, dumneavoastră puteți reda de unul singur râsul lor melodios”, a spus ea. „Protejând inocența acestor copii, veți face mai mult decât să serviți doar Rusia – veți servi însăși umanitatea.”

„O asemenea idee îndrăzneață transcende toate diviziunile umane, iar dumneavoastră, domnule Putin, sunteți capabil să implementați această viziune cu o singură semnătură astăzi”, a scris ea. „A sosit timpul.”

Avertisment cu privire la copiii din Ucraina

Ucraina a numit răpirile a zeci de mii de copii, duși în Rusia sau în teritorii ocupate de Rusia fără consimțământul familiei sau al tutorilor o crimă de război care îndeplinește definiția genocidului din tratatul ONU.

Anterior, Moscova a declarat că protejează copiii vulnerabili dintr-o zonă de război.

Biroul ONU pentru Drepturile Omului a indicat că Rusia a provocat suferință în cazul a milioane de copii ucraineni și le-a încălcat drepturile de la începutul invaziei sale la scară largă în Ucraina, în 2022.

Trump și Putin s-au întâlnit vineri timp de aproape trei ore la o bază militară americană din Anchorage (Alaska) fără a ajunge la un acord de armistițiu privind războiul din Ucraina, notează Reuters.

