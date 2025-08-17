A fost dezvăluit conținutul scrisorii trimise de Melania Trump lui Vladimir Putin. Ce i-a cerut prima doamnă a Americii. „A sosit timpul”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 17 August 2025, ora 23:08
88 citiri
A fost dezvăluit conținutul scrisorii trimise de Melania Trump lui Vladimir Putin. Ce i-a cerut prima doamnă a Americii. „A sosit timpul”
Melania Trump Foto: X/@MELANIATRUMP

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, i-a trimis președintelui rus Vladimir Putin o „scrisoare pentru pace”, îndemnându-l să protejeze copiii din întreaga lume.

Președintele Donald Trump a înmânat personal scrisoarea lui Putin înaintea summitului lor de vineri din Alaska, unde liderul rus a citit-o imediat în fața ambelor delegații, potrivit aa.com.tr.

Scrisoarea începe cu „Dragă domnule președinte Putin”, Prima Doamnă scriind că toți copiii, indiferent de unde se nasc – fie într-un sat rural sau într-un oraș aglomerat – împărtășesc aceleași visuri tăcute de iubire, oportunitate și siguranță.

„Ca părinți, este datoria noastră să hrănim speranța noii generații. Ca lideri, responsabilitatea de a susține copiii noștri se extinde dincolo de confortul câtorva”, a spus ea.

Cerând o lume demnă, în care toți să poată trăi în pace, ea a scris: „Fiecare descendent al fiecărei generații își începe viața cu o puritate – o inocență care stă deasupra geografiei, guvernului și ideologiei.”

Prima Doamnă a scris că unii copii rezistă cu „râsete tăcute... o sfidare tăcută” în mijlocul greutăților. „Domnule Putin, dumneavoastră puteți reda de unul singur râsul lor melodios”, a spus ea. „Protejând inocența acestor copii, veți face mai mult decât să serviți doar Rusia – veți servi însăși umanitatea.”

„O asemenea idee îndrăzneață transcende toate diviziunile umane, iar dumneavoastră, domnule Putin, sunteți capabil să implementați această viziune cu o singură semnătură astăzi”, a scris ea. „A sosit timpul.”

Avertisment cu privire la copiii din Ucraina

Ucraina a numit răpirile a zeci de mii de copii, duși în Rusia sau în teritorii ocupate de Rusia fără consimțământul familiei sau al tutorilor o crimă de război care îndeplinește definiția genocidului din tratatul ONU.

Anterior, Moscova a declarat că protejează copiii vulnerabili dintr-o zonă de război.

Biroul ONU pentru Drepturile Omului a indicat că Rusia a provocat suferință în cazul a milioane de copii ucraineni și le-a încălcat drepturile de la începutul invaziei sale la scară largă în Ucraina, în 2022.

Trump și Putin s-au întâlnit vineri timp de aproape trei ore la o bază militară americană din Anchorage (Alaska) fără a ajunge la un acord de armistițiu privind războiul din Ucraina, notează Reuters.

Liderii a 26 de țări din UE au trimis o scrisoare lui Trump și Putin și cer ca negocierile de pace să se facă doar cu Ucraina prezentă. Doar Ungaria nu a semnat documentul
Liderii a 26 de țări din UE au trimis o scrisoare lui Trump și Putin și cer ca negocierile de pace să se facă doar cu Ucraina prezentă. Doar Ungaria nu a semnat documentul
O scrisoare semnată de 26 de lideri ai Uniunii Europene a transmis că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului lor și că o soluție diplomatică trebuie să...
Cum s-ar putea încheia războiul Rusiei împotriva Ucrainei? Două scenarii probabile
Cum s-ar putea încheia războiul Rusiei împotriva Ucrainei? Două scenarii probabile
Summitul recent dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, desfășurat în Alaska, s-a încheiat fără un progres vizibil în direcția păcii în Ucraina. Cu...
#melania trump, #Vladimir Putin, #scrisoare, #razboi Ucraina , #Stiri Melania Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber de contract de doua luni si jumatate, Ianis Hagi a ales
Digi24.ro
"Marionetele Kremlinului". Cum sunt instruiti profesorii rusi sa depisteze eventuale "porniri criminale" in randul studentilor straini
DigiSport.ro
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masa!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. A fost dezvăluit conținutul scrisorii trimise de Melania Trump lui Vladimir Putin. Ce i-a cerut prima doamnă a Americii. „A sosit timpul”
  2. Schimb de focuri mortal într-un club din New York. „Un act de violență tragic și fără sens”
  3. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei acuză Ucraina că ar fi folosit pensionare ca "kamikaze" împotriva soldaților ruși VIDEO
  4. Avarie majoră în București. Zonele în care nu este apă caldă
  5. Un important general, erou al rușilor, rănit grav de ucraineni. Adjunctul comandantului grupării de forțe Nord și-ar fi pierdut o mână și un picior
  6. Protest pus la cale de Ilan Șor în Moldova, încheiat cu zeci de arestări. Oligarhul fugar le-a promis 3.000 de dolari pe lună celor care ies în stradă
  7. Ultima șmecherie a lui Putin. În timp ce Trump pune presiune pe Zelenski, Ucraina acuză „misiuni sinucigașe de fațadă” ale Rusiei
  8. Cum va arăta omul viitorului. Cinci părți anatomice care ar putea dispărea treptat
  9. Papa Leon, mesaj pentru liderii implicați în negocierile de pace și încetarea focului în Ucraina. "Binele comun al popoarelor să fie întotdeauna pe primul loc"
  10. Trump va discuta mai întâi mâine cu Zelenski, apoi cu liderii europeni