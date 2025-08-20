Melania Trump, secretul siluetei sale. Ce mănâncă zilnic pentru a arăta perfect la 55 de ani

La 55 de ani, Melania Trump continuă să captiveze prin eleganța sa și o siluetă impecabilă, care amintește de vremurile în care defila pe podium. Secretele menținerii unei forme fizice de invidiat nu țin de diete extreme, ci de un stil de viață echilibrat, în care alimentația sănătoasă, exercițiile regulate și disciplina zilnică joacă rol principal.

Prima Doamnă a Statelor Unite reușește să atragă atenția nu doar prin ținutele sofisticate, ci și prin fizicul său tonifiat, care pare neschimbat de-a lungul anilor. Rutina ei alimentară pune accent pe simplitate și consistență, iar fiecare zi începe cu un smoothie bogat în antioxidanți și fibre, preparat din morcovi, spanac, mere, afine și iaurt degresat. Această combinație îi oferă energie, sprijină digestia și contribuie la un ten luminos. În plus, Melania consumă zilnic până la șapte porții de fructe proaspete, de la mere și piersici până la ananas, afine și zmeură.

Ce rutină are Melania Trump

Prânzul și cina ei sunt mese ușoare, dar nutritive: somon cu fasole verde, salată de avocado cu roșii cherry sau platouri simple de fructe.

„Evitați alimentele procesate și zahărul rafinat”, pare să fie principiul său, convinsă că acestea afectează atât aspectul pielii, cât și nivelul de energie. Totuși, Melania nu își interzice complet micile plăceri: un cub de ciocolată neagră sau o porție de înghețată fac parte din dietă, întotdeauna cu moderație.

Sportul ocupă un loc esențial în rutina ei zilnică. Pilates-ul îi menține musculatura tonifiată și postura corectă, tenisul îi oferă mobilitate, iar greutățile ușoare la glezne ajută la arderea caloriilor. Pentru Melania, exercițiile nu sunt o obligație, ci o parte naturală a vieții care o menține energică și vitală.

Pe lângă alimentație și sport, Melania Trump acordă atenție îngrijirii naturale a pielii. Hidratarea constantă, protecția solară și utilizarea produselor de calitate fac parte din rutina sa, fără excese sau proceduri invazive. Astfel, chipul său rămâne relaxat și natural, demonstrând că tinerețea poate fi păstrată prin consecvență și echilibru, conform citymagazine.si.

