Cine pe cine copiază? Familia Regală a Marii Britanii versus Melania și Ivanka Trump. Semnificația pălăriei purtate de soția președintelui SUA la ceremonia de învestire

De la pălării în stil boater la paltoane special croite pentru diferite ocazii, alegerile stilistice de la ceremonia de învestire a președintelui Trump par familiare fanilor familiei regale din Marea Britanie.

Nimeni nu i-ar putea reproșa Melaniei Trump alegerea ținutei pe care a ales să o poarte la ceremonia de luni, cu excepția, poate, a soțului ei. În momentul în care când Donald Trump s-a aplecat pentru a-și săruta soția înainte de depunerea jurământului, marginea largă a pălăriei ei Eric Javits a împiedicat acest gest și astfel nu a putut ajunge la obrazul ei.

Însă forma pălăriei poate a fost bine gândită, iar Melania să-și fi dorit să nu fie atât de apropiată de nimeni, nici față de Donald Trump. Sau poate fi o modă care impune o mică distanțare socială. S-ar potrivi cu imaginea ei glacială de la ceremonia de inaugurare din Statele Unite.

Viitoarea Primă Doamnă a SUA a purtat o haină navy personalizată de designerul american Adam Lippes. Pălăria în stil bărcuță, de culoare bleumarin, semnată Eric Javits, o altă marcă americană, avea o bandă albă, iar look-ul a fost completat de pantofii cu toc foarte înalt din piele de căprioară bleumarin Manolo Blahnik și de o pereche de mănuși din piele neagră.

Jill Biden a purtat, de asemenea, tot o creație a designerului Adam Lippes, o rochie navy texturată și un blazer asortat pentru a se întâlni cu Papa în 2021, un moment de care creatorul de modă a fost foarte mândru. „Nu sunt un tip emotiv, însă am fost foarte emotiv în această dimineață”, a declarat el la vremea respectivă pentru Bazaar.com.

Adam Lippes a fost mândru și luni, totuși. Într-o declarație el a spus că „tradiția ceremoniei de inaugurare a președintelui întruchipează frumusețea democrației americane și astăzi am avut onoarea să o îmbrăcăm pe Prima Doamnă, doamna Melania Trump. Ținuta doamnei Trump a fost creată de unii dintre cei mai buni artizani americani și sunt foarte mândru să arăt lumii o astfel de muncă”.

Ținuta Melaniei a fost în ton cu vremea din Washington DC, unde au fost temperaturi de -6C, care a forțat oficialii să organizeze inaugurarea în interior pentru prima dată din 1985.

Parada doamnelor de la ceremonia de inaugurare a lui Trump. Regina și prințesele, sursă de inspirație

Melania Trump nu a apărut, însă, în public, pentru prima dată cu o astfel de ținută. În 2019, în timpul unei vizite de stat la Palatul Buckingham din Marea Britanie, unde s-a văzut cu regretata regină, soția lui Trump a purtat o rochie albă Dolce & Gabbana cu o pălărie albă în stil boater, concepută de stilistul ei Hervé Pierre, împodobită cu o panglică neagră. Părul ei a fost aranjat într-un coc jos, creând o siluetă izbitoare, scrie telegraph.co.uk, unde puteți vedea și imaginile despre care am detaliat în text.

De fapt, este un look care prezintă similitudini cu stilul regal britanic. O haină croită, o podoabă elegantă, sunt o formulă de modă sigură pentru Prințesa de Wales, Ducesa de Edinburgh și celelalte femei din familia regală a Marii Britanii, iar pălăriile în stil boater au fost o alegere populară la Royal Ascot în 2024.

Ivanka Trump a purtat un sacou verde închis cu centură, accesorizat cu o pălărie în formă de lacrimă, o geantă neagră Lady Dior, tocuri negre din piele și mănuși negre din piele, ținută nu foarte diferită de un costum LK Bennett purtat de Prințesa de Wales în 2015.

Fiica sa, Arabella, în vârstă de 13 ani, a fost îmbrăcată într-o ținută bej din cap până-n picioare, cu pelerină și pantaloni, apariție care ar putea fi inspirată din look-ul cu pelerină al Prințesei Charlotte de la încoronarea Regelui Charles în 2023.

Usha Vance, soția viitorului vicepreședinte JD Vance, devine, de asemenea, o figură la modă în rândul elitei republicane. Pentru inaugurare, ea a fost ferm în tendințe într-o haină roz cu o eșarfă din aceeași țesătură, completată de o curea îngustă în același ton și cizme până la genunchi din piele de căprioară gri. Ducesa de Gloucester a avut un look foarte asemănător cu cel al Prințesei de Wales la concertul Together at Christmas din decembrie.

Pentru un astfel de eveniment ceremonial, stilul familiei regale britanice este unul de încredere din care se poate inspira oricine. Familia regală are experiență în a se îmbrăca pentru ocazii oficiale cu tact, în funcție de momentul în care transmit diverse mesaje.

Regretata regină a spus, la un moment dat: „Nu pot purta niciodată bej pentru că nimeni nu va ști cine sunt” - și cu altă ocazie: „Trebuie să fiu văzută pentru a fi crezută”.

Doamnele au purtat doar branduri de lux la ceremonia de inaugurare a lui Donald Trump

Ambii soți Biden au venit îmbrăcați în ținute marca Ralph Lauren, Jill purtând un look ultraviolet. La începutul acestei luni, designerul a primit medalia prezidențială a Libertății din partea fostului președintelui. Ralph Lauren a fost marca aleasă de Melania pentru inaugurarea din 2017.

Hillary Clinton a optat pentru o haină bleumarin de la Stella McCartney, iar Kamala Harris a păstrat lucrurile simple cu o jachetă neagră cu fermoar în față și buzunare, iar în aer liber, o haină neagră de lână cu o eșarfă gri din mătase imprimată. Laura Bush a purtat o rochie de culoare ruginie, cu un șir de perle și o geantă cu mâner de culoare vernil.

Și apoi au fost frații Tech: în cămășile lor albe, costumele marine și cravatele burgundy, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg și directorul executiv al TikTok, Shou Zi Chew, arătau atât de asemănători, de parcă s-ar fi aranjat pentru eveniment prin intermediul unui grup WhatsApp. Elon Musk de asemenea, cu excepția cravatei sale marine. CEO-ul Open AI, Sam Altman, a purtat și el o cravată bleumarin. Alături de ei, viitoarea doamnă Bezos, Lauren Sanchez, a purtat un blazer alb mulat de la Alexander McQueen, cu un corset din dantelă.

