Cum încearcă Melania Trump să-l convingă pe Vladimir Putin să facă pace în Ucraina. Mesajul ferm al Primei Doamne

Melania Trump, Prima Doamnă a SUA, a abordat situația dificilă a copiilor din Ucraina și Rusia într-o scrisoare personală adresată președintelui rus Vladimir Putin, au declarat vineri doi oficiali ai Casei Albe, relatează Reuters.

Președintele Trump i-a înmânat personal scrisoarea lui Putin în cadrul discuțiilor purtate la summitul din Alaska, au declarat oficialii pentru Reuters. Melania Trump nu l-a însoțit pe președintele Trump în Alaska.

Oficialii nu au dezvăluit conținutul scrisorii, în afară de a menționa că aceasta se referă la răpirile de copii în războiul din Ucraina. Existența scrisorii nu a fost menționată anterior.

Capturarea de copii ucraineni de către Rusia a fost o situație extrem de sensibilă pentru Kiev.

Avertisment cu privire la copiii din Ucraina

Ucraina a numit răpirile a zeci de mii de copii, duși în Rusia sau în teritorii ocupate de Rusia fără consimțământul familiei sau al tutorilor o crimă de război care îndeplinește definiția genocidului din tratatul ONU.

Anterior, Moscova a declarat că protejează copiii vulnerabili dintr-o zonă de război.

Biroul ONU pentru Drepturile Omului a indicat că Rusia a provocat suferință în cazul a milioane de copii ucraineni și le-a încălcat drepturile de la începutul invaziei sale la scară largă în Ucraina, în 2022.

Trump și Putin s-au întâlnit vineri timp de aproape trei ore la o bază militară americană din Anchorage (Alaska) fără a ajunge la un acord de armistițiu privind războiul din Ucraina, notează Reuters.

