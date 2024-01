A murit una din marile cântărețe din anii 1970

Melanie, care a cântat la Woodstock în 1969 şi a avut succes cu "Brand New Key" şi "Lay Down (Candles in the Rain)" la începutul anilor '70, a murit marţi la vârsta de 76 de ani, scrie Variety.

Melanie - pe numele complet Melanie Safka - se afla în studio la începutul acestei luni şi lucra la un nou disc de coveruri, "Second Hand Smoke", pentru casa de discuri Cleopatra; ar fi fost cel de-al 32-lea album al ei, a precizat casa de discuri.

Primul hit pop al lui Melanie a fost "Lay Down (Candles in the Rain)", o colaborare cu Edwin Hawkins Singers, cu parfum de gospel, care a ajuns pe locul 6 în topul Hot 100 în 1970. A fost urmat în 1971 de "Brand New Key". Acesta a ajuns pe locul 1 şi a fost singurul ei hit din top 10 în SUA. În Marea Britanie, a mai ajuns în top 10 cu un cover al piesei "Ruby Tuesday" a celor de la The Rolling Stones.

Printre melodiile pe care le-a înregistrat pentru noul album se numără "Creep" de la Radiohead, "Nights In White Satin" de la Moody Blues, "Enjoy the Silence" de la Depeche Mode şi "Everyone Says Hi" de la David Bowie.

În declaraţia lor de pe Facebook, cei trei copii ai cântăreţei au spus: "Plănuim o celebrare a vieţii pentru mama şi va fi deschisă tuturor celor care vor să vină să o sărbătorească. Detaliile vor fi anunţate imediat ce vor fi stabilite. Aşteptăm cu nerăbdare să vă vedem acolo".