Riscurile la care ne expunem dacă luăm melatonină pe termen lung. „Oamenii ar trebui să fie conștienți”

Un studiu preliminar făcut pe mai mult de 130.000 de adulți cu insomnie a arătat că folosirea pe termen lung a melatoninei a fost asociată cu un risc cu 90% mai mare de insuficiență cardiacă, lucru care ridică noi întrebări cu privire la siguranța acestui supliment pentru somn, pe care îl putem lua fără rețetă.

Cercetarea a fost anunțată luni, 3 noiembrie, de Asociația Americană a Inimii. Studiul a arătat că persoanele care au luat melatonină cel puțin 12 luni au avut de aproape 3,5 ori mai multe șanse să fie spitalizate din cauza insuficienței cardiace și aproape de două ori mai multe șanse să moară din orice cauză pe parcursul unei perioade de 5 ani, comparativ cu cele care nu au luat suplimentul.

Diferențe semnificative în starea de sănătate

Dr. Ekenedilichukwu Nnadi, care este autorul principal al studiului și medic rezident-șef în medicină internă la SUNY Downstate/Kings County Primary Care din Brooklyn a spus că rezultatele au fost neașteptate, având în vedere reputația malotoninei ca remediu natural și bun pentru somn.

„Suplimentele cu melatonină sunt considerate pe scară largă o opțiune sigură și „naturală” pentru îmbunătățirea somnului, așa că a fost surprinzător să observăm creșteri atât de constante și semnificative ale unor probleme grave de sănătate, chiar și după ce au fost luați în considerare mulți alți factori de risc”, a declarat Nnadi.

Cercetarea va fi prezentată în cadrul Sesiunilor Științifice 2025 ale Asociației Americane a Inimii, ce vor avea loc la New Orleans între 7 și 10 noiembrie. Studiul a analizat dosarele medicale electronice din rețeaua globală de cercetare TriNetX.

Atunci cercetătorii au comparat 65.414 utilizatori pe termen lung de melatonină cu un număr egal de persoane cărora nu li s-a prescris niciodată acest supliment, luând în considerare 40 de factori, inclusiv vârsta, datele demografice și afecțiunile de sănătate existente, potrivit www.news-medical.net.

Ce spun experții

Specialiștii în medicina somnului au precizat că studiul arată o corelație, nu o relație de cauzalitate și au solicitat cercetări suplimentare înainte de a trage concluzii definitive.

Dr. Marie-Pierre St-Onge, președinta declarației științifice din 2025 a Asociației Americane a Inimii privind sănătatea somnului și profesoară la Columbia University Irving Medical Center s-a declarat surprinsă că medicii ar prescrie melatonina pe perioade atât de lungi.

„În Statele Unite, melatonina poate fi administrată ca supliment fără rețetă, iar oamenii ar trebui să fie conștienți că nu trebuie luată pe termen lung fără o indicație medicală clară”, a spus St-Onge.

Cercetarea are limitări semnificative ce ar putea influența concluziile, și asta pentru că melatonina este disponibilă fără prescripție în mai multe țări, inclusiv SUA, iar utilizatorii care o cumpără fără rețetă nu apar în dosarele medicale și ar fi putut fi clasați greșit ca neutilizatori.

De asemenea, specialiștii nu au avut informații despre severitatea insomniei sau despre tulburările psihice care ar fi putut influența utilizarea melatoninei sau sănătatea inimii.

Nnadi a recunoscut aceste limitări, precizând că „insomnia mai severă, depresia/anxietatea sau utilizarea altor medicamente pentru somn ar putea fi legate atât de folosirea melatoninei, cât și de riscul cardiac”.

Medicul a subliniat că rezultatele „nu pot dovedi o relație directă de tip cauză-efect” și că „este nevoie de mai multe cercetări pentru a testa siguranța melatoninei pentru inimă”.

