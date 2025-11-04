Riscurile la care ne expunem dacă luăm melatonină pe termen lung. „Oamenii ar trebui să fie conștienți”

Autor: Maria Popa
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 09:11
615 citiri
Riscurile la care ne expunem dacă luăm melatonină pe termen lung. „Oamenii ar trebui să fie conștienți”
Femeie care doarme Foto: Pexels

Un studiu preliminar făcut pe mai mult de 130.000 de adulți cu insomnie a arătat că folosirea pe termen lung a melatoninei a fost asociată cu un risc cu 90% mai mare de insuficiență cardiacă, lucru care ridică noi întrebări cu privire la siguranța acestui supliment pentru somn, pe care îl putem lua fără rețetă.

Cercetarea a fost anunțată luni, 3 noiembrie, de Asociația Americană a Inimii. Studiul a arătat că persoanele care au luat melatonină cel puțin 12 luni au avut de aproape 3,5 ori mai multe șanse să fie spitalizate din cauza insuficienței cardiace și aproape de două ori mai multe șanse să moară din orice cauză pe parcursul unei perioade de 5 ani, comparativ cu cele care nu au luat suplimentul.

Diferențe semnificative în starea de sănătate

Dr. Ekenedilichukwu Nnadi, care este autorul principal al studiului și medic rezident-șef în medicină internă la SUNY Downstate/Kings County Primary Care din Brooklyn a spus că rezultatele au fost neașteptate, având în vedere reputația malotoninei ca remediu natural și bun pentru somn.

„Suplimentele cu melatonină sunt considerate pe scară largă o opțiune sigură și „naturală” pentru îmbunătățirea somnului, așa că a fost surprinzător să observăm creșteri atât de constante și semnificative ale unor probleme grave de sănătate, chiar și după ce au fost luați în considerare mulți alți factori de risc”, a declarat Nnadi.

Cercetarea va fi prezentată în cadrul Sesiunilor Științifice 2025 ale Asociației Americane a Inimii, ce vor avea loc la New Orleans între 7 și 10 noiembrie. Studiul a analizat dosarele medicale electronice din rețeaua globală de cercetare TriNetX.

Atunci cercetătorii au comparat 65.414 utilizatori pe termen lung de melatonină cu un număr egal de persoane cărora nu li s-a prescris niciodată acest supliment, luând în considerare 40 de factori, inclusiv vârsta, datele demografice și afecțiunile de sănătate existente, potrivit www.news-medical.net.

Ce spun experții

Specialiștii în medicina somnului au precizat că studiul arată o corelație, nu o relație de cauzalitate și au solicitat cercetări suplimentare înainte de a trage concluzii definitive.

Dr. Marie-Pierre St-Onge, președinta declarației științifice din 2025 a Asociației Americane a Inimii privind sănătatea somnului și profesoară la Columbia University Irving Medical Center s-a declarat surprinsă că medicii ar prescrie melatonina pe perioade atât de lungi.

„În Statele Unite, melatonina poate fi administrată ca supliment fără rețetă, iar oamenii ar trebui să fie conștienți că nu trebuie luată pe termen lung fără o indicație medicală clară”, a spus St-Onge.

Cercetarea are limitări semnificative ce ar putea influența concluziile, și asta pentru că melatonina este disponibilă fără prescripție în mai multe țări, inclusiv SUA, iar utilizatorii care o cumpără fără rețetă nu apar în dosarele medicale și ar fi putut fi clasați greșit ca neutilizatori.

De asemenea, specialiștii nu au avut informații despre severitatea insomniei sau despre tulburările psihice care ar fi putut influența utilizarea melatoninei sau sănătatea inimii.

Nnadi a recunoscut aceste limitări, precizând că „insomnia mai severă, depresia/anxietatea sau utilizarea altor medicamente pentru somn ar putea fi legate atât de folosirea melatoninei, cât și de riscul cardiac”.

Medicul a subliniat că rezultatele „nu pot dovedi o relație directă de tip cauză-efect” și că „este nevoie de mai multe cercetări pentru a testa siguranța melatoninei pentru inimă”.

Un cub de ciocolată neagră îmbunătățește memoria – pentru o oră
Un cub de ciocolată neagră îmbunătățește memoria – pentru o oră
Un nou studiu realizat în Japonia sugerează că gustul amărui al ciocolatei negre ar putea activa o zonă-cheie a creierului implicată în consolidarea amintirilor – dar doar pentru o...
Infecția cu SARS-CoV-2 în timpul sarcinii este asociată cu un risc crescut de autism, arată studiul unor cercetători americani
Infecția cu SARS-CoV-2 în timpul sarcinii este asociată cu un risc crescut de autism, arată studiul unor cercetători americani
Un nou studiu realizat de cercetători americani arată că infecția cu SARS-CoV-2 în timpul sarcinii este asociată cu un risc crescut de tulburări de neurodezvoltare, inclusiv autism, la...
#melatonina, #melatonina somn, #insuficienta cardiaca, #studiu, #insomnie, #probleme somn, #supliment , #sanatate
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Numit "tradator" in propria tara, Novak Djokovic a rupt tacerea! De ce s-a mutat definitiv in Grecia
ObservatorNews.ro
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h si reducere de 100 de lei la prima factura la energie
Adevarul.ro
De ce risca Romania sa ramana fara cei mai buni ostasi. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elita romanesti

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Regiunile unde își fac apariția ploile
  2. Noi atacuri ale Rusiei la Dunăre. Armata României a ridicat în aer mai multe aeronave de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu
  3. Riscurile la care ne expunem dacă luăm melatonină pe termen lung. „Oamenii ar trebui să fie conștienți”
  4. Operațiunea ”Jupiter” continuă: 211 percheziții la prima oră, în mai multe județe din țară. 68 de persoane urmează să fie aduse la audieri VIDEO
  5. Președintele Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe pentru familia românului decedat în Italia. Cine este bărbatul prins sub dărâmăturile turnului din Roma
  6. Când va fi următoarea campanie de recrutare a Armatei Române. Câți bani primesc tinerii care optează pentru stagii de pregătire militară voluntară
  7. Shein riscă să fie interzis în Franța, după vânzarea unor păpuși sexuale cu aspect infantil. „Sunt obiecte pe care se antrenează prădători” FOTO/VIDEO
  8. Mișcarea „suveranistă”, principala sursă de dezinformare din România, arată un nou raport. Combină naționalismul, populismul și teoriile conspirației
  9. Trump îl susține pe Andrew Cuomo pentru funcţia de primar al oraşului New York. „Va fi dificil să acord sume mari de bani dacă un comunist conduce New York-ul” VIDEO
  10. Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide pentru 12 ore. Rute alternative și recomandări pentru șoferi