Mașină aruncată în aer în centrul orașului Melitopol. Doi ofițeri FSB au fost grav răniți VIDEO

O explozie a avut loc, vineri, 23 decembrie, în centrul orașului Melitopol, care a fost luat sub control rusesc la începutul invaziei.

Potrivit primarului orașului Ivan Fedorov (situat în teritoriul controlat de Ucraina), o mașină a explodat în zona centrală a localității.

Potrivit informațiilor preliminare, în mașina aruncată în aer se aflau doi ofițeri FSB.

Aceștia au fost grav răniți.

