Povestea adevărată din spatele melodiei „Last Christmas” a trupei Wham, relatată de cei care au fost implicați în videoclip. "O scenă autentică, alimentată de vinul real de pe masă"

Crăciunul anului 1984 a fost unul memorabil în istoria muzicii pop.

Locul întâi în clasamentele muzicale, când acestea erau încă măsurate în discuri de vinil cumpărate de adolescenți cu economiile lor săptămânale, a fost ocupat de Band Aid cu melodia caritabilă "Do They Know It's Christmas".

Însă melodia care a ocupat locul al doilea în acel an, "Last Christmas" de la Wham, a devenit, fără îndoială, piesa care s-a cimentat ca steaua strălucitoare din vârful bradului muzical festiv. Nu doar versurile – povestea plină de emoție a lui George despre iubirea dăruită și pierdută de Crăciun – au intrat în conștiința colectivă.

Videoclipul – care împlinește 40 de ani – este un tablou nostalgic al anilor ’80: o scenă plină de zăpadă și distracție de sezon (și priviri melancolice într-o cameră aglomerată), în care George Michael și Andrew Ridgeley se bat cu bulgări de zăpadă și se distrează alături de prieteni cu coafuri voluminoase, în stațiunea elvețiană Saas-Fee.

Totul pare atât de autentic și de amuzant. Cine nu și-ar fi dorit să fie acolo?

Povestea din spatele videoclipului emblematic

Acum știm de ce arată atât de convingător: tinerii din videoclip erau, în mare parte, prieteni și membri ai familiei celor doi din Wham, plus câțiva actori.

David Ridler și Jonny Fowler, doi dintre aceștia, erau prieteni vechi din școală ai lui George și Andrew. La 21 de ani, proaspăt ieșiți de la facultate și fără bani, au reacționat cu bucurie la ocazia de a petrece două zile în Alpii Elvețieni, cu toate cheltuielile acoperite, alături de vechii lor prieteni, acum deja bogați și faimoși. Legătura lor se formase cu ani înainte, în sălile de clasă și puburile din Hertfordshire, unde au crescut cu toții. Și, după cum spun aceștia pentru Mail, legătura continuă și astăzi.

Creația videoclipului este rememorată emoționant în documentarul BBC Two, în care Andrew Ridgeley, solistele de backing Helen „Pepsi” DeMacque-Crockett și Shirlie Kemp, precum și câțiva dintre vechii prieteni fac un pelerinaj înapoi la Saas-Fee.

Absența dureroasă a lui George Michael

Emoția este amplificată de absența lui George Michael, care a murit neașteptat în ziua de Crăciun, acum opt ani, la vârsta de 53 de ani. Shirlie, acum căsătorită cu fostul muzician din Spandau Ballet, Martin Kemp, spune în documentar că ziua de Crăciun era un moment special pentru George.

„Cred că George știa cât de singuratică poate fi viața în această industrie, cu toate călătoriile. De aceea își dorea mereu prietenii aproape. Era genul care credea că ‘mai mulți prieteni înseamnă mai bine’.”

Prietenia dintre George și Andrew a fost fundamentul pe care s-a construit trupa Wham. Cei doi au devenit cei mai buni prieteni încă din prima zi în care Andrew a fost singurul copil din școala Bushey Meads din Hertfordshire care a ridicat mâna când profesorul a întrebat cine ar vrea să aibă grijă de noul băiat, Georgios Panayiotou.

Fii ai unor imigranți – tatăl lui George era cipriot grec, iar al lui Andrew avea rădăcini egiptene, italiene și yemenițe – muzica a fost liantul care i-a apropiat. Georgios, timid și conștient de sine, avea un talent remarcabil, iar încrederea și stilul sigur al lui Andrew l-au completat perfect.

Viața cu prieteni și escapadele în Saas-Fee

David Ridler, între timp, l-a cunoscut pe Andrew la colegiul din Watford. În curând, prietenul său cel mai bun, Jonny, și Yog (porecla lui George) au fost adăugați în grup, punând bazele unei camaraderii care avea să continue de-a lungul anilor Wham.

„Îmi amintesc de George când lucra ca plasator la Odeon Cinema din Watford, un prieten rotofei și cu părul creț”, își amintește David.

La vremea filmărilor pentru Last Christmas, George și Andrew îi implicau pe prieteni în totul. „Eram luați peste tot, în cluburi, baruri, totul era nebunesc.”

Filmările au fost, după cum spune David, „zgomotoase”. Într-o scenă, invitații se adună pentru o cină festivă, cu vin, unde George aruncă o privire melancolică spre Andrew și partenera acestuia – o scenă autentică, alimentată de vinul real de pe masă.

O moștenire nemuritoare

De-a lungul anilor, piesa a devenit simbolul Crăciunului. În 2023, Last Christmas a ajuns pentru prima dată pe locul întâi în clasamente, generând anual aproximativ 300.000 de lire din drepturi de autor, bani donați în scopuri caritabile.

„George putea scrie hituri în somn,” spune Jonny. „Era un geniu și un prieten extraordinar. Ne simțim binecuvântați că am fost parte din această călătorie.”

Astăzi, acele amintiri speciale rămân vii pentru toți cei implicați. „A fost o perioadă de aur,” spune Jonny. „Ascult piesa și mă bucur că am fost acolo. A fost cu adevărat special.”

