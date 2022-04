Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) a cerut eliberarea imediată a patru membri ai Misiunii sale speciale de monitorizare (SMM) în Ucraina, care au fost „reținuți în zonele necontrolate de guvern din Donețk și Lugansk” în în estul țării.

„Detenția membrilor misiunii naționale SMM în Donețk și Lugansk este inacceptabilă și solicităm eliberarea lor imediată”, a declarat președintele în exercițiu al OSCE și ministrul polonez de externe, Zbigniew Rau, într-o declarație duminică seara, potrivit CNN.

OSCE a anunțat că câțiva dintre membrii personalului său sunt reținuți sâmbătă, dar nu a confirmat public cine este responsabil pentru detenția lor - cu toate acestea, zonele neguvernamentale Donețk și Lugansk sunt controlate de separatiști susținuți de ruși.

Luni, un purtător de cuvânt al OSCE a declarat pentru CNN că „încă lucrează pentru a asigura eliberarea personalului misiunii lor”.

The OSCE is extremely concerned that a number of @OSCE_SMM national mission members have been deprived of their liberty in Donetsk and Luhansk and is using all available channels to facilitate their release.