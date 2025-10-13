Politician AUR, plătit de cea mai mare companie de pariuri cu 300.000 de euro și împrumutat cu alți 120.000. Simion a cerut interzicerea jocurilor de noroc. "Să lăsăm populismele" VIDEO

Deputatul AUR Eduard Virgil Koler, fost consilier al președintelui Superbet, Sacha Dragic, a încasat aproape 300.000 de euro de la compania de jocuri de noroc în ultimii cinci ani și a primit un împrumut personal de 120.000 de euro de la același om de afaceri.

În timp ce liderul AUR, George Simion, cere interzicerea industriei, Koler o apără, argumentând că „jocurile de noroc aduc miliarde la buget” și criticând „politicienii populiști” care vor restricții drastice.

Eduard Virgil Koler este parlamentar AUR și, afirmă el, „bun prieten” cu Sacha Dragic, CEO-ul Superbet, operatorul #1 al industriei jocurilor de noroc din România. Vreme de 4 ani, din 2019 până în 2023, pe când activa la PMP, Koler a fost consilierul președintelui Superbet, dezvăluie siteul de investigații Snoop, politicianul luând, în medie 5.000 de euro pe lună.

Eduard Virgil Koler, 50 de ani, este la primul mandat de parlamentar. A fost ales pe listele AUR în decembrie 2024, în circumscripția Mehedinți. Este membru în Comisia pentru buget, finanțe și Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. El a fost consilier local PMP, în Drobeta Turnu Severin, înainte de a se înscrie în AUR. Simultan, Koler a fost și consilierul președintelui Superbet, cel mai mare operator de jocuri de noroc și pariuri sportive din România.

Plătit regește de Superbet

Eduard Virgil Koler a fost consilierul președintelui Superbet din 2019 până în februarie 2023, conform CV-ului depus la Camera Deputaților. În declarația de avere, Koler a consemnat că a lucrat pentru CEO-ul Superbet inclusiv în 2024, an la finalul căruia a fost ales parlamentar al principalului partid de opoziție.

În perioada 2020-2024, colaborarea cu firma de pariuri i-a adus actualului deputat AUR aproape 1,5 milioane de lei, echivalentul a 300.000 de euro. Salariul mediu lunar a fost de aproape 5.000 de euro net, vreme de 5 ani. În afara acestor venituri, în ultima declarație de avere, din iunie 2025, Eduard Virgil Koler a menționat că a fost împrumutat de Sacha Dragic cu 120.000 de euro.

Împrumutul a fost primit anul trecut și are termen de rambursare în 2026.

Prieten cu CEO-ul Superbet

Politicianul a explicat cum a ajuns consilier al CEO Superbet.

„L-am cunoscut la Orșova pe Sacha Dragic. Mi-a propus să fiu consilierul domniei sale”, a explicat Koler pentru Snoop.ro.

„Sacha Dragic este un vechi prieten de-al meu, care produce 450 de milioane de euro taxe și impozite în fiecare an. Este unul dintre cei mai mari oameni de afaceri ai României și sunt mândru că am putut să lucrez cu el și voi lucra cu el cât timp voi putea”, a spus Eduard Virgil Koler.

George Simion cerea interzicerea jocurilor de noroc

Koler susține că, spre deosebire de alți politicieni, nu este de acord cu interzicerea jocurilor de noroc și închiderea afacerilor din acest domeniu.

„Să mai gândim și într-o logică economică și să lăsăm populismele. Sunt unii politicieni care și-au făcut o temă din treaba asta”, spune Koler.

Întrebat dacă printre acești „politicieni populiști” se numără și președintele AUR, cel care a cerut în mod repetat interzicerea jocurilor de noroc și pariurilor, deputatul AUR susține că „George Simion este un politician care are părerile lui foarte bune”. Evită un răspuns, dar insistă asupra „efectelor pozitive asupra bugetului” aduse de jocurile de noroc

„Dacă mâine se interzic în România, credeți că nu se vor mai juca oamenii? O să joace pe online și banii o să îi ia alte țări… Vă spun că, dacă de mâine dispar din bugetul țării 3 miliarde, ei vor trebui să fie puși la loc din altă parte. Și o să fie puși din mărire de TVA și taxe de la alții. Guvernul a spus exact la fel, că nu susține acest lucru”, a afirmat Eduard Koler.

