Membru PSD, cercetat pentru trafic de influență. Spunea că poate ”aranja” examene de angajare la spital, MApN și Evidența Populației

O femeie, membru în Partidul Social Democrat filiala Maramureș este cercetată de poliție după ce ar fin încercat să păcălească mai multe persoane că le poate angaja în instituții de stat fără să aibă pregătirea necesară.

Femeia cercetată se numește Rodica Covaci și este membră a PSD Maramureș fără a avea o funcție în această organizație, potrivit vasiledale.ro, care publică o declarație a liderului PSD Maramureș Gabriel Zetea.

”Am înțeles că este o problemă cu un membru al organizației, în persoana dnei Rodica Covaci, care a fost invitată către Parchet pentru a da anumite declarații. Am înțeles că s-a dat mandat de reținere pentru 24 de ore. Nu cunosc problemele sau acuzațiile care i se aduc. Cert este că nu are absolut nicio treabă cu PSD Maramureș, până la urmă fiecare trebuie să își rezolve problemele personale iar justitia să își facă datoria. Nu, dânsa nu este secretara partidului. Aceștia sunt aleși iar doamna Covaci nu are nicio funcție nici la nivel județean, nici la nivel municipal” a spus președintele PSD Maramureș.

Cerea bani promițând angajări la stat

La data de 15.12.2022, în urma activităților investigative și procedurale realizate și în baza ordonanțelor de delegare emise de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție - Serviciului Județean Anticorupție Maramureș au pus în executare un mandat de aducere vizând o persoană fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată (6 acte materiale), a transmis Direcția Generală Anticorupție într-un comunicat de presă.

În urma cercetărilor s-a descoperit că în cursul perioadei 2017-2022, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a pretins şi a primit diferite sume de bani, totalizând 9.700 euro și 300 lei de la un număr de 6 persoane, lăsându-le să creadă că are influenţă asupra unor funcţionari publici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, Ministerului Apărării Naționale şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Baia Mare.

În contul banilor, femeia respectivă promitea că îi va determina pe șefii instituțiilor respective ”să îndeplinească acte contrare îndatoririlor de serviciu, respectiv să faciliteze promovarea unor examene de angajare pe posturi de asistent medical, brancardier sau subofiţer, în lipsa pregătirii corespunzătoare a acestor persoane, precum şi să urgenteze îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, respectiv să emită acte de identitate, în regim de urgenţă, în lipsa unei programări prealabile”, a mai arătat DGA.

Persoana în cauză a fost reținută pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca vineri, 16.12.2022, să fie prezentată Tribunalului Maramureș, cu propunere de arestare preventivă.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.

