J-Hope, unul dintre membrii trupei K-pop BTS, și-a finalizat stagiul militar. „Revenirea lui este ca o ploaie răcoritoare după o lungă perioadă de secetă” FOTO/VIDEO

J-Hope, unul dintre membrii grupului K-pop BTS, a fost lăsat la vatră joi, 17 octombrie, după 18 luni de stagiu militar în Coreea de Sud şi a salutat "sacrificiul soldaţilor" care asigură securitatea ţării sale, informează AFP.

Zeci de fani, unii dintre ei în lacrimi, au venit să sărbătorească revenirea sa la viaţa civilă.

Cea mai populară trupă de băieţi din lume a intrat într-o perioadă de pauză muzicală în 2022, deoarece cei şapte membri ai săi trebuie să execute stagiul militar pe care Coreea de Sud îl impune tuturor bărbaţilor cu vârste sub 30 de ani, din cauza tensiunilor cu Coreea de Nord.

