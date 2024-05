Cum a fost adus Elias Charalambous la echipa milionarului din Pipera. Flerul lui Meme Stoica

Mihai Stoica, managerul general FCSB, a povestit cum a fost adus Elias Charalambous la FCSB. Mai mult, oficialul roș-albaștrilor a ținut să evidențieze că imediat după titlul câștigat, cipriotul a mers pe Muntele Athos cu Mihai Pintilii.

”După ce a plecat Nicolae Dică, am beneficiat de dispensă și am mers cu Pinti foarte bine. A trebuit să aducem o Licență. Am realizat că nu putem. Trebuie să aducem antrenor. Cum nici Oleg Protasov nu era un nume atunci când l-am adus în 2005, așa l-am adus pe Elias. Când Gigi mi-a zis 'Bine, mă, Ok! Adu un străin!', i-am spus că nu avem antrenor în România care să fie ce vrem noi. Cu tot respectul pentru antrenorii din România. Am vorbit cu un impresar care este foarte apropriat și de Răzvan Lucescu, Iorgos Fougias.

I-am spus că vreau să văd CV-uri să vedem cine se încadrează. Nu erau nici bani foarte mulți, pentru că Gigi nu era dispus să ofere un salariu foarte mare ca să aducem un antrenor cu cotă. Am primit multe CV-uri, dar Iorgos mi-a spus de Elias, pe care-l știam de la Vaslui. M-am interesat. Mi-am luat date despre el, părea să fie ce era Protasov la momentul ăla și-am zis: 'Bă, Gigi uite antrenor cipriot!'. 'Bine, tată, luați-l!'.

Trebuie să fiu foarte bine înțeles. Dacă Gigi spunea să angajăm doar ortodocși, nu aveam jucători musulmani la echipă. Deci aici e clar că nu există habotnicie la echipă. Faptul că era creștin practicant a contat și asta. Dar nu asta era cel mai important. Avem Alhassan, Dawa, musulmani, iar Dawa e unul dintre preferații lui Gigi. Elias e practicant, merge la biserică.

Uite, dezvălui ceva ce oamenii nu știu. După sărbătorirea titlului, Charalambous cu Pintilii au plecat pe Sfântul Munte Athos. Au făcut asta și în iarnă, în decembrie. N-au vrut oamenii să vină să spună că au fost acolo. Au fost la un schit, la Vatopedu. Starețul de acolo este un om foarte-foarte puternic. Numele lui este Efrem Vatopedinul, este cipriot. Forte mulți ortodocși ajung la Vatopedu. Ar ajunge și mai mulți, dar n-au cum”, a relatat Mihai Stoica, potrivit GSP.

Elias Charalambous a mai antrenat de-a lungul carierei sale echipe precum Doxa Katokopias, Ethnikos și AEK Larnaca.