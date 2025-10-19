De ce bărbatul tău nu-și amintește niciodată ce îi spui, conform științei

Simți că partenerul tău e imun la emoții? Nu se emoționează la filme triste? Ești tu cea care își amintește mereu detaliile, datele, conversațiile? Se pare că există o explicație științifică pentru faptul că el nu reține aproape nimic din ce îi spui.

Desigur, uitarea este un stereotip des asociat cu bărbații. În multe filme, soțul „neatent” uită aniversarea și aleargă în ultimul moment după un cadou. E amuzant la televizor, dar în viața reală, nu mai e chiar așa distractiv când tu cauți zile întregi cadoul perfect, iar el îți aduce ceva luat în drum spre casă.

Bărbații au mai multe dificultăți în a-și aminti lucruri cu impact emoțional

Bărbații nu reacționează emoțional și nu rețin la fel de bine evenimentele tocmai din cauza modului în care le este construit creierul.

O echipă de cercetători de la Universitatea din Basel a folosit scanări cerebrale (fMRI) pe 696 de persoane și a descoperit că femeile evaluează imagini emoționale negative mult mai intens decât bărbații. Când femeile privesc astfel de imagini, se activează mai puternic regiunile motorii ale creierului.

Cu alte cuvinte, femeile găsesc imaginile emoționale mai stimulante decât bărbații — iar acest lucru le face mai ușor de reținut, deoarece oamenii tind să memoreze mai bine lucrurile care au o încărcătură emoțională.

Potrivit studiului, femeile au un avantaj clar față de bărbați și când vine vorba de reamintirea imaginilor pozitive. Cercetătorii au arătat că această evaluare emoțională mai puternică la femei se corelează cu o activitate cerebrală crescută în regiunile motorii.

Totuși, când subiecților li s-au arătat imagini neutre emoțional, nu s-a observat nicio diferență semnificativă între sexe.

Alte studii confirmă: bărbații uită mai des

Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie a realizat în 2014 un studiu pe peste 48.000 de persoane, adresându-le nouă întrebări despre memorie — de exemplu, cât de bine își amintesc nume, date, activități de acum un an sau detalii din conversații.

Rezultatul: bărbații au raportat mai multe probleme la opt din cele nouă întrebări.

„A fost surprinzător să vedem că bărbații uită mai mult decât femeile”, a spus profesorul Jostein Holmen, cercetător al universității. „La fel de surprinzător a fost că bărbații sunt la fel de uituci la 30 de ani ca și la 60. Rezultatele au fost clare.”

Uitarea constantă poate afecta relațiile

Când uiți mereu lucruri, devii „cel uituc”, iar ceilalți trebuie să-și asume rolul de a-ți reaminti. Poate părea o libertate să nu ții minte detalii, dar pe termen lung, devine o povară pentru cei din jur.

Poți fi perceput ca neglijent sau dezinteresat, iar partenerul tău poate ajunge să te acuze pentru asta.

Cum responsabilitatea de a-și aminti lucruri revine adesea femeilor, abilitățile lor de memorie se dezvoltă mai mult.

Dr. Liana Palermo, cercetător Marie Curie la Școala de Științe ale Vieții și Sănătății, explică:

„Pe lângă responsabilitățile profesionale, femeile au avut în general și mai multe sarcini acasă. Ca urmare, în viața de zi cu zi, ele realizează mai des activități ce implică memorie prospectivă și planificare, ceea ce le îmbunătățește performanța în a-și aminti să-și amintească.”

Știința spune că bărbații uită mai des — dar pot face ceva în privința asta

Deși biologia joacă un rol, toți oamenii au capacități cognitive de memorare. Diferența o face efortul conștient.

Scrie lucrurile importante, setează alarme sau memento-uri pe telefon.

Partenera ta va aprecia gestul — e o dovadă că îți pasă și că nu te bazezi pe ea ca pe un „părinte” care să-ți amintească ce ai de făcut, scrie yourtango.com.

