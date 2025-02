Trucul util care îți poate îmbunătăți radical memoria cu un efort minim, ajutându-te să înveți mai repede: cum funcționează Regula 2-7-30

150 de ani de cercetare științifică demonstrează că acest truc pentru creier îți poate îmbunătăți considerabil memoria. Oricine are nevoie să învețe rapid ar trebui să ia aminte.

O scriitoare a dezvăluit într-un articol un truc util care îți poate îmbunătăți radical memoria cu un efort minim, ajutându-te să înveți mai repede.

Învățarea ca adult este dificilă

"De peste 10 ani trăiesc în străinătate, pe o insulă mică unde se vorbește greacă. Prin urmare, am încercat să învăț greaca modernă. Dragă cititorule, această experiență a fost echivalentă cu a-mi izbi capul de un zid de cărămidă timp de un deceniu.

Am căutat sfaturi pentru a accelera procesul de învățare a limbii, am angajat un tutor, am făcut fișe de vocabular, am încercat aplicații și m-am făcut de râs de nenumărate ori în fața localnicilor amuzați. Când am realizat că greaca mea rămânea doar acceptabilă, m-am consolat citind despre cât de greu este să înveți lucruri noi ca adult, mai ales o limbă străină.

Pe scurt, am nevoie disperată de orice metodă care să mă ajute să îmi îndes mai multă gramatică și vocabular în cap și să le rețin.

Dacă ești antreprenor, poate nu încerci să stăpânești conjugarea verbelor la mai mult ca perfectul. Dacă da, ai toată simpatia mea. Dar poate încerci să înveți programare, să treci un examen profesional sau pur și simplu să reții mai bine ceea ce citești. Dacă este cazul, îți prezint Regula 2-7-30", a scris acesta în articolul publicat de inc.com.

Neuroștiința îmbunătățirii memoriei

"Baza științifică a acestei reguli nu este nouă. Neurocercetătorii au înțeles de mult timp că uitarea nu este un defect al creierului, ci o caracteristică esențială a acestuia.

Așa cum explică cercetătorul în domeniul memoriei de la Universitatea din California, Davis, Charan Ranganath, autorul cărții Why We Remember, „deși avem impresia că putem și ar trebui să ne amintim orice dorim, realitatea este că suntem programați să uităm.”

Creierul nostru uită în mod natural amintirile mai vechi pe care le consideră mai puțin importante pentru a face loc informațiilor noi, mai valoroase. Memoria este, de fapt, un proces competitiv.

Încă din anii 1880, psihologul german Hermann Ebbinghaus a studiat această tendință de a uita și a ilustrat fenomenul prin „curba uitării”. Aceasta arată că reținerea informațiilor scade brusc în primele zile după ce le învățăm, iar apoi rata de uitare se stabilizează. După o lună, oamenii își amintesc doar 20-30% din ceea ce au învățat inițial."

Puterea repetiției spațiate

"Dacă mintea noastră refuză în mod natural să își amintească genul substantivelor grecești, comenzile rapide ale unui nou program software sau formularea exactă a unei reglementări cheie, ce putem face?

Ebbinghaus a recomandat repetiția spațiată. Reamintirea informațiilor le semnalează creierului că sunt importante, ajutându-le să câștige competiția pentru spațiul limitat al memoriei. De aceea, profesorii insistau să recapitulezi lecțiile înainte de teste, în loc să înveți totul în ultima noapte.

Studiul distribuit în timp îmbunătățește semnificativ memoria și capacitatea de reamintire."

Îmbunătățește-ți memoria instantaneu cu Regula 2-7-30

"Aceasta este teoria. Dar cum o aplicăm?

Recent, un alt adult care învață limbi străine, pe nume Hillel, a propus pe platforma Medium un truc simplu pentru a pune în practică principiile lui Ebbinghaus. El o numește Regula 2-7-30.

Ideea de bază este următoarea: atunci când înveți informații noi, testează-te asupra lor după 2 zile, 7 zile și 30 de zile.

„Intervalele sunt bazate pe curba uitării a lui Ebbinghaus și pe capacitatea mea de a reține informații, descoperită prin încercări și erori”, explică Hillel.

Pentru el, aceasta a însemnat să facă liste de vocabular în spaniolă și să se testeze traducându-le înainte și înapoi la intervalele de 2, 7 și 30 de zile. Dar tehnica nu se aplică doar învățării limbilor străine.

„Poți scrie un rezumat de o pagină după ce termini o carte și să programezi sesiuni de recapitulare la 2, 7 și 30 de zile după aceea.” Încearcă să rescrii rezumatul fără să te uiți la notițele tale și vezi cât de bine te descurci."

Oferă-ți un upgrade pentru memorie

"Trebuie să recunosc că am fost încântat când am citit despre această metodă. Unul dintre puținele trucuri care m-au ajutat să rețin mai bine greaca a fost o procedură similară de auto-testare în timp, dar o făceam haotic. Metoda lui Hillel structurează ideea într-un proces clar, ușor de aplicat.

El chiar recomandă să îți setezi mementouri în calendar pentru zilele 2, 7 și 30, astfel încât să nu uiți sesiunile de recapitulare.

Dacă există ceva ce vrei să reții mai bine, încearcă metoda 2-7-30. Aproape 150 de ani de cercetare științifică (și mărturia a cel puțin doi studenți frustrați de limbi străine) spun că îți va îmbunătăți radical memoria cu un efort minim.

