Uiți mereu lucruri? 4 metode simple, susținute de neuroștiință, pentru a-ți îmbunătăți memoria în doar două minute

Mulți oameni se plâng că uită lucruri importante — de la idei bune până la sarcini esențiale — însă îmbunătățirea memoriei nu trebuie să fie complicată. Neuroștiința arată că gesturi simple, realizate în mai puțin de două minute, pot avea un impact major asupra capacității de a reține informații.

Cu doar câteva trucuri ușor de aplicat, memoria de scurtă durată poate deveni mai clară și mai eficientă. Iată patru metode rapide, susținute de știință, care te pot ajuta să-ți amintești mai mult, cu un efort minim.

Aceste strategii simple pentru îmbunătățirea memoriei de scurtă durată și a capacității de reamintire cer foarte puțin efort — și aproape deloc timp.

1. Spune lucrurile cu voce tare

Cu toții am văzut oameni care repetă cu voce tare ceea ce învață. Sau care doar mișcă buzele. Par puțin ciudați: oamenii inteligenți, ne gândim noi, pur și simplu rețin informația. Nu trebuie să vorbească singuri.

De fapt, oamenii inteligenți chiar vorbesc singuri.

Un studiu publicat în revista Learning, Memory, and Cognition a descoperit că a rosti cuvintele cu voce tare — sau chiar doar a le articula în șoaptă — le face mai distinctive, separându-le de toate celelalte gânduri. Pe scurt, a spune lucrurile cu voce tare le face diferite.

Ceea ce le face mai memorabile.

Așa că fă-o. Când vrei să-ți amintești ceva, spune-l cu voce tare. Sau șoptește-l pentru tine.

Cortexul tău cerebral îți va mulțumi.

2. Simplul fapt de a te întreba dacă îți vei aminti ceva îți crește semnificativ șansele să o faci

Sună ciudat. Dar un studiu publicat în Canadian Journal of Experimental Psychology arată că simplul fapt de a te întreba dacă îți vei aminti ceva îți crește semnificativ șansele de a o face — uneori chiar cu până la 50%.

Asta e valabil mai ales pentru lucrurile pe care trebuie să le faci mai târziu. Psihologii le numesc „memorii prospective”: amintirea de a realiza o acțiune planificată sau o intenție într-un moment viitor — cum ar fi să-ți amintești să lauzi un angajat, să trimiți un email unui client sau să aplici o schimbare de program.

De ce funcționează asta nu e foarte clar. Poate pentru că actul de a prezice seamănă puțin cu a te testa singur; cercetările arată că auto-testarea este o metodă extrem de eficientă de a accelera procesul de învățare. Cert este că acest gest ajută hipocampul să formeze și să indexeze mai bine acele amintiri episodice pentru acces ulterior.

Așadar, dacă vrei să-ți amintești să faci ceva în viitor, oprește-te o secundă și prezice dacă o vei face.

Știința spune că simplul act de a prezice îți crește șansele.

3. Repetă timp de 40 de secunde

„Consolidarea memoriei” este procesul prin care amintirile temporare se transformă în amintiri stabile, de durată. Chiar dacă acest proces poate fi accelerat, totuși: stocarea unei amintiri pe termen lung necesită timp.

O modalitate simplă de a crește șansele este să repeți ceea ce vrei să-ți amintești timp de 40 de secunde. Un studiu publicat în The Journal of Neuroscience a descoperit că o scurtă perioadă de repetiție — cum ar fi rejucarea mentală a unui eveniment, rememorarea a ceea ce s-a spus la o ședință sau parcurgerea mentală a unor pași — face semnificativ mai probabil să-ți amintești acel lucru.

După cum au scris cercetătorii, această „scurtă perioadă de repetiție are un efect uriaș asupra capacității noastre de a ne aminti evenimente complexe și realiste pe perioade de una până la două săptămâni.

40 de secunde pot fi suficiente pentru ca informația să se fixeze cât să o folosești ulterior.

4. Închide ochii timp de 2 minute

Un studiu publicat în Nature Reviews Psychology a constatat că „chiar și două minute de odihnă cu ochii închiși pot îmbunătăți memoria, poate la același nivel ca o noapte întreagă de somn.”

Psihologii numesc asta „odihnă trează offline”. În forma ei pură, înseamnă pur și simplu să-ți închizi ochii și să te deconectezi mental pentru câteva minute. Dar poate însemna și visare cu ochii deschiși, hoinărire a minții sau meditație — practic, să-ți oprești gândurile pentru un minut sau două, scrie inc.com.

Deși „a nu face nimic” nu pare productiv, când vine vorba de memorie este: fără aceste perioade scurte de relaxare mentală, consolidarea amintirilor nu are loc la fel de eficient.

Așa că lasă-ți mintea să hoinărească două minute. După cum spun cercetătorii: „Momentele de odihnă ar trebui recunoscute ca un contributor critic la funcțiile cognitive din starea de veghe a omului, și nu ca o pierdere de timp.”

