Un gastroenterolog a fost întrebat ce mănâncă de obicei într-o zi. Care este cea mai consistentă masă a zilei

„Alegeți alimente sănătoase care vă plac cu adevărat”, recomandă dr. de Latour FOTO Pixabay

Menținerea sănătății intestinului printr-o alimentație bogată în nutrienți este o modalitate importantă de a sprijini digestia, de a reduce inflamația și de a stimula dezvoltarea bacteriilor probiotice din microbiom.

Dr. Rabia de Latour, medic gastroenterolog, a fost rugat să spună cum arată, de regulă, mesele ei zilnice.

Într-o discuție cu EatingWell, specialista în sănătatea digestivă a explicat ce mănâncă, de obicei, la micul dejun, prânz și cină — și a dezvăluit nutrienții esențiali pentru un intestin sănătos, pe care mulți dintre noi nu îi consumăm suficient.

Mic dejun ușor

Pentru începutul zilei, dr. de Latour alege un mic dejun mai lejer.

„Mă trezesc și beau un pahar cu apă, apoi îmi iau doza de proteine: în fiecare dimineață mănânc două albușuri de ou”, spune ea.

Hidratarea imediat după trezire ajută organismul să rămână bine hidratat pe tot parcursul zilei. Alegerea ouălor întregi ar fi chiar mai nutritivă și mai sățioasă decât doar albușurile, pentru că gălbenușurile conțin numeroși nutrienți și antioxidanți (colină, vitamina D, luteină, zeaxantină). Totuși, albușurile rămân o opțiune bogată în proteine, mai ales pentru medic, care recunoaște că nu îi este prea foame dimineața.

Ads

„Nu mănânc niciodată un mic dejun copios”, explică ea. „Dacă ar fi după mine, nu aș lua deloc micul dejun. Dar este esențial să începi ziua cu o sursă de proteine.”

Și, desigur, nu lipsește o ceașcă de cafea. Atât cafeaua cu cofeină, cât și cea decofeinizată sunt considerate prietenoase cu intestinul, ba chiar pot stimula digestia sănătoasă, potrivit unor studii recente.

Dacă îți dorești însă un mic dejun mai consistent, un smoothie bogat în fibre și prietenos cu flora intestinală poate fi alegerea potrivită — de exemplu, smoothie-ul simplu cu afine și banane recomandat de un alt gastroenterolog, dr. Will Bulsiewicz.

Prânz bazat pe plante

La prânz, dr. de Latour preferă de obicei o salată bogată în fibre — nutrientul ei preferat, pe care îl recomandă tuturor pacienților.

„Din păcate, în țara noastră există o problemă uriașă: consumăm mult prea puține fibre și este extrem de periculos”, explică ea. Afirmația este susținută și de Ghidurile alimentare pentru americani 2020-2025, care arată că între 90% și 97% dintre americani nu ating nivelul recomandat de fibre zilnice.

Ads

Printre opțiunile sănătoase și bogate în fibre pe care ea le-ar aprecia se numără salatele consistente, precum salata cu kale, quinoa și mere sau salata cu freekeh (un tip de cereale obținut din grâu verde care este cules înainte de coacere, apoi prăjit și uscat), portocale, mentă și boabe de lima (un soi de fasole).

Cină sățioasă

Cina este, de regulă, cea mai consistentă masă a zilei, ceea ce o face uneori mai greu de pregătit. Totuși, gastroenterologul rămâne fidel unei opțiuni hrănitoare preferate.

„La cină, mănânc orez de conopidă cu linte — o combinație perfectă de proteine și fibre, în special proteine vegetale”, spune dr. de Latour. „Adaug iaurt și un pic de achar (legume murate în stil indian).”

Ads

Această combinație proteine–fibre ajută la menținerea senzației de sațietate. În plus, iaurtul și legumele murate sunt bogate în probiotice, excelente pentru sănătatea microbiomului intestinal. La cină, medicul bea doar apă.

„Pare foarte sănătos, dar pentru mine este și delicios”, adaugă ea. „Când vrei să-ți schimbi obiceiurile, dacă mâncarea este pe gustul tău, ai mult mai multe șanse să rămâi consecvent. Pentru sănătatea mea, asta a fost o schimbare excelentă.”

Concluzia specialistului

Per total, gastroenterologul pune accent pe nutrienți mai mult decât pe varietatea extremă a meselor. Fibrele, proteinele și probioticele sunt elementele de bază pe care le urmărește zilnic, iar ea consideră că o alimentație predominant bazată pe plante este cea mai potrivită pentru menținerea sănătății.

„Alegeți alimente sănătoase care vă plac cu adevărat”, recomandă dr. de Latour. „Dacă mâncarea e bună pentru voi și vă face plăcere, veți continua să o consumați pe termen lung”.

Ads