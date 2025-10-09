Cât a plătit un student pentru meniul de la cantina universității. Sute de reacții după ce a postat un videoclip cu mâncare pe TikTok VIDEO

Un student de la Academia de Studii Economice din București a stârnit un val de reacții pe TikTok după ce a arătat cât a plătit pentru o masă completă la cantina universității. Clipul, devenit rapid viral, a deschis o dezbatere amplă între tinerii din toată țara despre cât de accesibile mai sunt, de fapt, prețurile din cantinele studențești.

„Uitați aici, ASE-ul își face datoria. Deci avem așa, o ciorba, un piure cu cotlet de porc. Bam, frumos, aici o chifla. Mămăligă cu cârnăciorii, castraveți. 20 de lei! ASE-ul își face datoria”, spune tânărul.

Clipul a devenit viral și a stârnit multe comentarii. Însă o parte dintre urmăritori au fost de părere că prețul este multa prea mare:

"mult. cat te costa trei mese? plus cazare etc? ar trebui sa fie gratuite, a scris unul dintre ei.

"Pe banii cui își face datoria aseul?" a scris altul.

"Eu când eram student în 2016, la filosofie, mergeam la cantina de la drept, cu 10 lei mâncam 3 feluri de mâncare😂👍 Justiția își face datoria! 😂👍" este un alt mesaj.

"Ah ce vremuri frumoase acolo mâncam si eu dar cu 20 de lei aveam 2 feluri de mancare+Desert 😅 +Pepsi", a comentat un alt urmăritor.

