Cât a plătit un student pentru meniul de la cantina universității. Sute de reacții după ce a postat un videoclip cu mâncare pe TikTok VIDEO

Autor: Daniel Groza
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 13:12
805 citiri
Cât a plătit un student pentru meniul de la cantina universității. Sute de reacții după ce a postat un videoclip cu mâncare pe TikTok VIDEO
Prețurile la cantina universitatilor sunt mai mici decât în oraș FOTO Pixabay

Un student de la Academia de Studii Economice din București a stârnit un val de reacții pe TikTok după ce a arătat cât a plătit pentru o masă completă la cantina universității. Clipul, devenit rapid viral, a deschis o dezbatere amplă între tinerii din toată țara despre cât de accesibile mai sunt, de fapt, prețurile din cantinele studențești.

„Uitați aici, ASE-ul își face datoria. Deci avem așa, o ciorba, un piure cu cotlet de porc. Bam, frumos, aici o chifla. Mămăligă cu cârnăciorii, castraveți. 20 de lei! ASE-ul își face datoria”, spune tânărul.

Clipul a devenit viral și a stârnit multe comentarii. Însă o parte dintre urmăritori au fost de părere că prețul este multa prea mare:

"mult. cat te costa trei mese? plus cazare etc? ar trebui sa fie gratuite, a scris unul dintre ei.

"Pe banii cui își face datoria aseul?" a scris altul.

"Eu când eram student în 2016, la filosofie, mergeam la cantina de la drept, cu 10 lei mâncam 3 feluri de mâncare😂👍 Justiția își face datoria! 😂👍" este un alt mesaj.

"Ah ce vremuri frumoase acolo mâncam si eu dar cu 20 de lei aveam 2 feluri de mancare+Desert 😅 +Pepsi", a comentat un alt urmăritor.

@tm.radu #fy #ase #bucharest #cantina #moxa ♬ original sound - radu

Ce a primit o româncă măritată cu un nepalez când a ajuns în țara lui natală. Tânăra s-a lăudat pe TikTok VIDEO
Ce a primit o româncă măritată cu un nepalez când a ajuns în țara lui natală. Tânăra s-a lăudat pe TikTok VIDEO
O româncă măritată cu un nepalez a devenit virală pe TikTok, după ce s-a lăudat că s-a umplut cu bani după ce a ajuns în țara natală a soțului. Femeia povestește că s-a...
PNL a dezvăluit numele celor 3 PSD-iști „puși” să-l atace pe premierul Bolojan: „Muppets Show”
PNL a dezvăluit numele celor 3 PSD-iști „puși” să-l atace pe premierul Bolojan: „Muppets Show”
Vineri, 9 octombrie, Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, din PNL, și-a vărsat nemulțumirea față de partenerii din PSD, în direct la TV. Oficialul PNL susține că există o acțiune...
#meniu, #costuri, #cantina, #Universitate, #tiktok , #universitati
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum arata Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. "Avalansa" de reactii dupa o poza: "Ce Dumnezeu s-a intamplat cu el?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Putea ajunge "cel mai bogat din Romania", dar l-a lovit pe "al treilea om al lumii" si a urmat "cosmarul": "A scos pistolul"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cât a plătit un student pentru meniul de la cantina universității. Sute de reacții după ce a postat un videoclip cu mâncare pe TikTok VIDEO
  2. NATO pregătește un răspuns armat la războiul hibrid al Rusiei. Este luată în considerare inclusiv doborârea aeronavelor rusești
  3. Netanyahu spune că încetarea focului în Gaza nu se va întâmpla în acest moment. Anunțul ar putea încurca planurile lui Trump de a fi nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace
  4. Ungaria nu vrea Ucraina în Uniunea Europeană. Mesaj ferm de la Budapesta: "Zelenski a pierdut contactul cu realitatea"
  5. Risc de criză a datoriilor în zona euro din cauza Franței?
  6. 2 milioane de euro pentru promovarea a cărții electronice de identitate. Problemele pe care le-au întâmpinat românii
  7. Guvernul de la Chișinău și UE trebuie să treacă la treabă
  8. Estul Europei migrează către Washington și Moscova. Binomul franco-german, care a construit UE, e foarte slăbit. Unde rămâne Bruxelles. Analiză The Washington Post
  9. Revolta unui avocat român, pe fondul grevei magistraților: „Dreptatea este suspendată”
  10. Cutremur în România, joi dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut