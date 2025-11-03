Experții în sănătate dezvăluie ce alimente ajută la ameliorarea simptomelor menopauzei

Unele femei par să treacă prin menopauză cu ușurință, transformându-se în femei mature, sofisticate și sigure pe ele, fără să clipească. Pentru marea majoritate, însă, experiența este mult mai dificilă: se estimează că 80% dintre femei au cel puțin un simptom al menopauzei, care poate varia de la episoade ocazionale în care te trezești transpirată până la bufeuri zilnice care te iau prin surprindere în timpul unei ședințe importante sau la o cină romantică.

Altele se plâng de ceață mentală, pierderea libidoului, uscăciune vaginală, insomnie și schimbări bruște de dispoziție.

Dacă ai ghinionul să te confrunți cu unele — sau mai multe — dintre aceste probleme, poți fi sigură că fluctuațiile hormonale sunt de vină. Adesea, cele mai neplăcute simptome apar în timpul perimenopauzei, adică „schimbarea dinaintea schimbării”. Menopauza (adică absența completă a menstruației) apare, în medie, la vârsta de 52 de ani, însă tranziția care o precede poate dura între doi și opt ani.

În timpul perimenopauzei, ovarele încep să producă mai puțin estrogen — dar nu este o scădere lentă și constantă. În schimb, nivelurile de estrogen și progesteron (un alt hormon produs de ovare) fluctuează haotic înainte de a se prăbuși definitiv. „Acest montagne russe hormonal provoacă schimbările de dispoziție, bufeurile și transpirațiile nocturne”, explică dieteticiana Elizabeth Ward. „Unele femei spun că simt furie intensă. Altele dezvoltă ceață mentală și se întreabă dacă nu cumva încep să aibă semne de demență — deși, de cele mai multe ori, nu este cazul.”

Dacă i-ai spus medicului că te confrunți cu astfel de simptome, probabil ți-a propus tratament hormonal. Într-adevăr, hormonii sunt cel mai eficient tratament pentru simptomele comune ale menopauzei, iar beneficiile depășesc riscurile în multe cazuri. Totuși, indiferent dacă alegi sau nu terapia hormonală, aceasta este o perioadă potrivită pentru a-ți analiza mai atent dieta și a face câteva ajustări utile.

Ce să mănânci pentru simptomele frecvente ale menopauzei

Dacă ești în căutarea unei dovezi clare că un anumit aliment sau un tip de dietă poate face simptomele să dispară, vei avea dificultăți să o găsești. „Datele sunt foarte variate și nu avem toate răspunsurile, mai ales pentru că femeile reacționează diferit”, recunoaște nutriționista Robin Foroutan. „Ceea ce știm este că, atunci când adopți o alimentație care sprijină organismul și îi furnizează nutrienții necesari pentru a funcționa optim, lucrurile tind să se echilibreze.”

Cel mai bine este să te asiguri că mănânci o dietă echilibrată, care include toți nutrienții esențiali pentru o stare bună de sănătate. În această etapă a vieții, fibrele, proteinele, acizii grași omega-3, calciul și magneziul sunt deosebit de importante. Dacă te concentrezi pe alimente integrale, nutritive, bogate în legume, leguminoase și proteine de calitate, vei acoperi majoritatea nevoilor nutriționale, spune Foroutan.

Alyssa Dweck, ginecolog și specialist în menopauză, recomandă dieta mediteraneană, bogată în proteine slabe, fructe, legume, cereale integrale și ulei de măsline. Sarea este folosită cu moderație, iar ierburile și condimentele oferă savoare.

Deși această dietă este cunoscută mai ales pentru asocierea ei cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare și anumite tipuri de cancer, unele studii și observații arată că femeile care o urmează pot avea o tranziție mai ușoară către menopauză. Într-un studiu, femeile ale căror diete se apropiau cel mai mult de modelul mediteranean aveau cele mai puține simptome severe, inclusiv insomnii și episoade depresive. Cercetătorii au observat că leguminoasele și uleiul de măsline ar putea fi deosebit de benefice.

În cercetările pentru cartea lor, Ward și coautoarea Hillary Wright au descoperit că „cea mai bună dietă pentru menopauză” combină elemente din dieta mediteraneană și dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), care presupune reducerea sodiului și creșterea aportului de potasiu, calciu și magneziu. Sfaturile lui Ward: consumă mai multe alimente de origine vegetală (fără a elimina complet carnea), alege alimente minim procesate și limitează grăsimile saturate și zahărul adăugat.

Deoarece riscul de osteoporoză crește după menopauză, Ward recomandă un aport zilnic de 1.200 mg de calciu. De asemenea, este esențial să consumi suficientă proteină pentru a preveni pierderea masei musculare (sarcopenia) — aproximativ 0,5 g de proteină per kilogram de greutate corporală (aprox. 75 g pentru o persoană de 68 kg).

Dacă te confrunți cu bufeuri încearcă edamame

Primul pas este să reduci mâncărurile picante, băuturile fierbinți, alcoolul și cofeina — toate pot agrava bufeurile, oboseala și alte simptome, spune Foroutan.

Alimentele pe bază de soia sunt o opțiune bună, deoarece conțin fitoestrogeni, compuși vegetali care imită ușor estrogenul. Alege variante minim procesate precum edamame, tofu sau tempeh și combină-le cu alge marine (de exemplu, în salate sau supă miso). Soia furnizează proteine vegetale valoroase, dar poate inhiba absorbția iodului — de aceea algele, bogate în iod și prebiotice, sunt un complement excelent.

Deși în trecut s-a crezut că soia ar putea crește riscul de cancer mamar, experții consideră acum că una sau două porții zilnice de alimente pe bază de soia (nu suplimente) sunt sigure pentru majoritatea femeilor.

Dacă dispoziția ta este instabilă încearcă ananas sau nuci

Fluctuațiile hormonale pot declanșa anxietate sau episoade depresive. Pentru probleme moderate spre severe, terapia sau medicația sunt esențiale, dar pentru formele ușoare, o dietă echilibrată, exercițiile fizice și tehnicile de reducere a stresului pot ajuta.

Magneziul, vitaminele B și zincul joacă un rol important în producerea neurotransmițătorilor care reglează starea de spirit, iar nucile (în special caju) sunt surse excelente ale acestor nutrienți.

Ananasul, bogat în vitamina C și triptofan, susține glandele suprarenale, care produc cortizol (hormonul stresului), dar și estrogen, progesteron și testosteron — adică hormonii care compensează scăderea estrogenului ovarian. Alte surse bune de vitamina C sunt citricele, kiwi și ardeii grași. Triptofanul, precursor al serotoninei, se găsește și în carnea slabă de pasăre și pește.

Dacă ai ceață mentală încearcă suc de țelină

Dacă ai probleme de concentrare, ar putea fi vorba pur și simplu de deshidratare, nu de tulburări cognitive. Chiar și o deshidratare ușoară afectează atenția, arată studiile.

Soluția este simplă: mai multe lichide. „Creierul are nevoie de hidratare pentru a funcționa la capacitate maximă”, explică Ward. Sucul de țelină este bogat în electroliți, care ajută la menținerea echilibrului hidric. Alte opțiuni: legume bogate în apă (țelină, castraveți) și pești grași precum somonul, macroul și heringul, surse de DHA — un acid gras omega-3 care protejează țesutul cerebral.

Dacă libidoul tău este scăzut încearcă stridii

Reputația lor de afrodisiac are un fundament științific: stridiile sunt foarte bogate în zinc, mineral asociat cu niveluri mai ridicate de testosteron — hormon important pentru dorința sexuală la ambele sexe.

Un studiu a arătat că femeile aflate la postmenopauză care au luat suplimente cu zinc au raportat îmbunătățiri ale dorinței.

Dacă nu îți plac stridiile, poți obține zinc și din carne de vită, crab sau semințe de dovleac. Totuși, Foroutan avertizează că niciun aliment nu poate „reactiva” complet dorința sexuală dacă nivelul de testosteron este extrem de scăzut — de aceea, e bine să discuți cu medicul despre analize hormonale.

Dacă ai insomnie încearcă cireșe amare

Melatonina — hormonul somnului — este produsă natural de organism în întuneric, dar se găsește și în unele alimente, precum cireșele amare, laptele și fisticul.

Deși nu te vor adormi instantaneu, consumul lor regulat poate îmbunătăți calitatea somnului. Unele studii au arătat că sucul de cireșe amare reduce timpul necesar adormirii și crește durata somnului.

În paralel, nu neglija igiena somnului: evită alcoolul și cafeaua cu câteva ore înainte de culcare, limitează expunerea la ecrane și menține un program constant de exerciții fizice — care, în plus, s-a dovedit că reduce bufeurile și alte simptome.

Riscuri pentru sănătate după menopauză — și cum pot fi reduse

Boli cardiovasculare

Înainte de menopauză, femeile au un risc mai scăzut de infarct și AVC decât bărbații, datorită efectului protector al estrogenului. După menopauză, acest avantaj dispare, iar colesterolul tinde să crească.

O dietă sănătoasă pentru inimă include fructe, legume, cereale integrale, leguminoase, nuci și grăsimi bune (ulei de măsline, avocado). Un aliment vedetă: sfecla roșie, bogată în nitrați care îmbunătățesc circulația și tensiunea arterială.

Osteoporoză

Nu aștepta vârsta de 80 de ani pentru a-ți proteja oasele. Țesutul osos are nevoie de estrogen pentru a reține calciul și alte minerale, explică Ward. Alimentele benefice pentru oase includ lactatele, legumele verzi, prunele și produsele din soia.

O sursă surprinzătoare de calciu este tahini-ul, pasta de susan tipică bucătăriei mediteraneene. Vitamina D (din lactate fortificate, somon și boabe de soia) ajută la absorbția calciului, iar magneziul și borul (din cereale integrale, avocado și arahide) contribuie la elasticitatea osoasă.

Cancer

Riscul de cancer crește odată cu vârsta. După menopauză, cancerul mamar este mai frecvent, la fel ca cel de colon și pulmonar.

O alimentație bogată în fibre și antioxidanți și menținerea unei greutăți sănătoase sunt esențiale. „Una dintre cele mai eficiente metode de a reduce riscul de cancer mamar este menținerea unei greutăți normale”, spune Ward. Țesutul adipos produce estrogen și favorizează rezistența la insulină, ceea ce stimulează creșterea celulară anormală.

Reducerea consumului de alcool este, de asemenea, crucială, deoarece alcoolul este un carcinogen care crește nivelul de estrogen.

Obezitate și diabet

Creșterea în greutate și redistribuirea grăsimii corporale sunt frecvente în jurul menopauzei. Modificările hormonale, pierderea masei musculare și stilul de viață contribuie la acest proces.

„Așa-numita ‘burtă de menopauză’ nu este doar o problemă estetică — ea crește riscul de boli cardiace și diabet”, avertizează Dweck. Dieta mediteraneană rămâne una dintre cele mai eficiente soluții. Dacă schimbările alimentare nu sunt suficiente, discută cu medicul despre opțiunile terapeutice moderne, cum ar fi medicamentele GLP-1.

Când dieta nu este suficientă

Dacă ai schimbat deja alimentația, dar încă te confrunți cu bufeuri și uscăciune vaginală, ar putea fi momentul să iei în considerare o prescripție medicală.

Terapia hormonală este cea mai eficientă soluție pentru simptomele moderate sau severe și ajută și la prevenirea pierderii osoase. Este considerată sigură pentru majoritatea femeilor dacă este începută înainte de 60 de ani și în primii 10 ani de la instalarea menopauzei.

Alte opțiuni includ pilulele contraceptive cu doză mică (pentru femeile aflate încă în perimenopauză) sau medicamente non-hormonale precum antidepresivele SSRI, gabapentinul ori noile tratamente specifice, cum ar fi Veozah (fezolinetant) și Duavee (estrogeni conjugați cu bazedoxifen). Discută cu medicul despre avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni.

Concluzia experților

Nu există un aliment miraculos care să elimine complet bufeurile sau să readucă instant energia de dinaintea menopauzei. Totuși, unele cercetări arată că anumite alimente și nutrienți pot ameliora simptomele, iar o dietă echilibrată, bazată pe modelul mediteranean sau DASH, susține sănătatea generală și bunăstarea în această perioadă.

Concentrează-te pe alimente bogate în fibre, proteine, grăsimi sănătoase și minerale esențiale precum calciul și magneziul. Iar dacă simptomele îți afectează semnificativ viața de zi cu zi, discută cu medicul despre opțiunile de tratament — o combinație între o dietă bună, mișcare și terapie adaptată poate face tranziția către menopauză mult mai ușoară și echilibrată, scrie eatingwell.com.

